Denuncian que la ampliación del aeropuerto de Ibiza agravará la crisis de la vivienda

La Plataforma contra l'Ampliació de l'Aeroport ha denunciado este miércoles que las políticas de las terminales aéreas de Baleares pueden suponer una amenaza que agrave la crisis de vivienda y la turistificación en el archipiélago. En un comunicado, los grupos que forman parte de esta plataforma, entre los que se encuentra el Gob Mallorca, han querido transmitir "una grave preocupación social ante las políticas aeroportuarias de AENA con el beneplácito del Gobierno central y del autonómico".

La plataforma ha detallado que el plan Dora II, aplicado entre 2019 y 2025, aumentó el número de pasarelas, la amplitud de las terminales A y D del aeropuerto de Palma y la zona de aparcamiento mientras que el Dora III prevé 229,7 millones para ampliar el de Ibiza y 170,7 para el de Menorca.

Pese a este ampliación, los activistas contra la ampliación han denunciado que el Dora III (2027-2031) "supone una bomba", puesto que destinará a Palma 600 millones de euros del total de 13.000 millones previstos para el conjunto de España. La plataforma ha denunciado que las políticas de fomento del turismo y de apertura de nuevas rutas aéreas promovidas por los responsables políticos también contribuyen a agravar la crisis de vivienda, puesto que se ha incentivado la compra de propiedades "por parte fondos extranjeros".

"El ejemplo paradigmático fue el vuelo directo entre Palma y Nueva York, que aumentó en un 300 % la venta de vivienda de lujo en Mallorca", ha denunciado. Como posibles soluciones, los activistas contra las ampliaciones aeroportuarias han propuesto limitar en número de vuelos y de pasajeros, no abrir más rutas aéreas, eliminar los viajes nocturnos y prohibir los jets privados.

También han solicitado detener la promoción turística, eliminar las subvenciones a los carburantes para aviones y detener la congestión de los aeropuertos.