Tres décadas de piragüismo competitivo en Ibiza: mesa redonda con sus protagonistas

El Club Nàutic Sant Antoni celebrará este viernes, 27 de marzo, a las 20 horas, una nueva edición del ciclo de tertulias 'Xerrades Essencials', dedicada a los 30 años del piragüismo competitivo en la entidad y a repasar la historia de esta sección. En el encuentro participarán el presidente del CNSA, Pep Tur; el cofundador de la sección, Pepín Valdés; la primera monitora titulada, Neus Mateu; los actuales entrenadores, Eduardo Prendes y Betty Menéndez, y el director deportivo del club, Enrique Mas. El acto estará moderado por el periodista Xescu Prats.

La sección de Piragüismo del Club Nàutic Sant Antoni, la única agrupación dedicada a este deporte en las Pitiüses, puso en marcha en 1996 su primer calendario oficial de pruebas, con cinco recorridos, entre ellos la I Travesía a ses Margalides como cita más destacada. La Junta Directiva había aprobado su creación a petición de un grupo de aficionados en el que figuraba Pepín Valdés, que se puso al frente del equipo y lo inscribió en la Federación Balear de Piragüismo. Sus primeros deportistas se incorporaron a la disciplina del CNSA como socios deportivos.

A partir de 1997, las pruebas pasaron a denominarse Challenge de Piraguas e incluyeron una decena de recorridos por la costa de poniente de la isla. Eran competiciones de velocidad en mar abierto y, según la información difundida por el club, resultaron fundamentales para la irrupción competitiva de la modalidad de Kayak de Mar, tanto a escala balear como nacional.

A finales de ese año, el Club ya había tramitado 34 licencias federativas y había adquirido nuevas piraguas y material de seguridad. Además, una de sus palistas, Neus Mateu, obtuvo la acreditación como monitora nacional de piragüismo y se convirtió en la primera entrenadora titulada del Club.

Docenas de títulos

En 2003, ya con Enrique Mas como director del Área Deportiva, se incorporó a la sección Eduardo Prendes, técnico asturiano con experiencia, al frente de la cantera. Lo hizo acompañado de Betty Menéndez, también entrenadora, que con los años se convirtió en delegada insular de Piragüismo y vicepresidenta de la Federación Balear de Piragüismo. Según la entidad, desde entonces la sección ha formado a numerosos campeones y ha conquistado docenas de títulos nacionales, regionales e incluso europeos.

Durante el encuentro se repasará la historia de la sección desde sus inicios hasta la actualidad mediante la proyección de fotografías, y se enumerarán los principales hitos logrados a lo largo de esta trayectoria.

El ciclo 'Xerrades Essencials' se celebra en el salón social de Es Nàutic y da protagonismo a mujeres y hombres con una visión sobre la evolución de Ibiza y del archipiélago balear. La actividad es de acceso libre hasta completar aforo.