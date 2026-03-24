OFERTA MARZO
El álbum
Tesoros litúrgicos de Sant Josep
Tres de las asistentes, el pasado domingo, a la primera visita teatralizada a la iglesia de Sant Josep observan una casulla en el museo temporal de objetos religiosos instalado en el salón de la casa parroquial, en el que se exhibían piezas que van desde una custodia de plata del siglo XVIII hasta un misal romano de la misma época.
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