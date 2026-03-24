Semana Santa de Ibiza: El Santo Entierro mantendrá su itinerario por Dalt Vila con restricciones de público en un tramo

Confirmado, la procesión del Santo Entierro, la más multitudinaria de la Semana Santa, mantendrá su itinerario de siempre por Dalt Vila, aunque no se permitirá la presencia de público en un tramo del trayecto, en concreto «el que corresponde a la calle de sa Carrossa». Así lo confirmaron ayer el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y el obispo de la diócesis pitiusa, Vicent Ribas, tras la reunión que mantuvieron con representantes de las siete cofradías de Ibiza.

Ambos coincidieron en señalar que la belleza y singularidad de la Semana Santa de Vila radica en que discurre, en gran medida, por la ciudad Patrimonio de la Humanidad, por lo que la meta era clara: conseguir que su procesión más importante, en la que se dan cita todas las hermandades, pudiera transcurrir por Dalt Vila, como manda la tradición.

El objetivo se ha logrado y el alcalde y el obispo quisieron agradecer «el esfuerzo que han hecho los técnicos municipales y la empresa adjudicataria de las obras para acelerar los trabajos y habilitar un paso», a partir del 31 de marzo, que permitirá que las hermandades con sede en el centro de Vila puedan subir sus imágenes a la catedral y el Viernes Santo se pueda procesionar sin tener que modificar el recorrido por la ciudad amurallada.

Un momento de la reunión, celebrada en la sede del Obispado de Ibiza, en Vila. / D.I.

Por tanto, el Santo Entierro arrancará, como siempre, en la catedral, el 3 de abril a las 20 horas, para continuar por las calles Joan Roman, Pere Tur, General Balanzat, sa Carrossa, plaza de Vila, Portal de ses Taules, Mercat Vell, Aníbal y Comte de Rosselló, hasta llegar a Vara de Rey, donde cada cofradía regresará a su sede.

Como concretó Ribas, el único sitio donde no se permitirá que haya público es en la calle de sa Carrossa, «en el tramo que va desde un poco más arriba de la plaza dels Desemparats hasta la de Vila». El motivo es que «todavía hay material de obras y vallas y puede representar un peligro para los viandantes». Asimismo, en la calle del General Balanzat, donde se encuentra la iglesia de Santo Domingo, se limitará el número de espectadores. «La policía que vaya en la cabecera irá habilitando el paso de la procesión», explicó Triguero, que también aclaró que en la plaza de Vila sí se permitirá que haya público.

Recomendación

No obstante, tanto el alcalde como el obispo recomendaron a la población que contemple «la procesión del Santo Entierro en la zona de la Marina o el Portal de ses Taules o en la plaza de la catedral».

En cuanto al resto de eventos programados entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección apenas habrá cambios con respecto a otros años. Sí habrá una pequeña modificación en la estación de penitencia de la Cofradía Nuestra Señora de los Dolores, el próximo 27 de marzo. Saldrá, como siempre, desde la catedral pero, en lugar de llegar hasta el Patio de Armas, terminará en la iglesia de Santo Domingo, donde se cantará el Miserere. Previamente, la imagen titular de esta hermandad y el Santísimo Cristo del Cementerio «se encontrarán en el tramo de la calle Joan Roman que enlaza con Pere Tur».

También se hará un cambio en el recorrido de la procesión de la Borriquita, el próximo 29 de marzo. Saldrá de Sant Elm, como es tradición, pero para llegar hasta la iglesia de Santo Domingo «pasará por detrás del MACE». Lo explicó el alcalde de Vila, que, por otra parte, confirmó que durante toda la Semana Santa se interrumpirán las obras de reforma que se están llevando a cabo en las calles del General Balanzat, sa Carrossa y las plazas dels Desemparats y de Vila. «Una vez pasado el Lunes de Pascua se retomarán con el objetivo de que finalicen como estaba previsto, a principios de mayo», señaló.

Estas declaraciones las realizó al término de la reunión, que se prolongó dos horas. Al encuentro, asistieron, aparte de Triguero y Ribas, la segunda teniente de alcalde de Vila, Catiana Fuster; la concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez, y el vicario general, José Martínez Franco. Acudieron, además, representantes de todas las hermandades, encabezados por la presidenta de la Junta Coordinadora de Cofradías de Vila, María Nieves Jiménez Bonet. También estuvieron el director de la Policía Local, Julián Córdoba, y representando a Protección Civil, Manuel López y Jesús Sánchez.