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Cumpleaños
Santa Eulària homenajea a Ana Marí Torres en Ibiza por sus 100 años: "Toda una vida llena de experiencias y recuerdos"
El Ayuntamiento le hizo entrega de una placa conmemorativa y otros presentes
Ana Marí Torres, vecina de Sant Carles, ha celebrado este miércoles sus 100 años en su domicilio, rodeada de familiares y amigos, en una jornada marcada por la emoción.
Hasta su vivienda se han desplazado la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y el regidor de la parroquia, Juan Carlos Roselló, quienes le han trasladado personalmente su felicitación.
Durante la visita, el Ayuntamiento le ha hecho entrega de una placa conmemorativa "en reconocimiento a toda una vida llena de experiencias y recuerdos", además de unos pendientes y un ramo de flores como homenaje a su centenario.
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