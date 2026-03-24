Santa Eulària homenajea a Ana Marí Torres en Ibiza por sus 100 años: "Toda una vida llena de experiencias y recuerdos"

Ana Marí Torres, vecina de Sant Carles, ha celebrado este miércoles sus 100 años en su domicilio, rodeada de familiares y amigos, en una jornada marcada por la emoción.

Hasta su vivienda se han desplazado la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y el regidor de la parroquia, Juan Carlos Roselló, quienes le han trasladado personalmente su felicitación.

Durante la visita, el Ayuntamiento le ha hecho entrega de una placa conmemorativa "en reconocimiento a toda una vida llena de experiencias y recuerdos", además de unos pendientes y un ramo de flores como homenaje a su centenario.