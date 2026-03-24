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Santa Eulària homenajea a Ana Marí Torres en Ibiza por sus 100 años: "Toda una vida llena de experiencias y recuerdos"

El Ayuntamiento le hizo entrega de una placa conmemorativa y otros presentes

Santa Eulària homenajea a Ana Marí Torres en Ibiza por sus 100 años.

Santa Eulària homenajea a Ana Marí Torres en Ibiza por sus 100 años. / Ayuntamiento de Santa Eulària

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Ana Marí Torres, vecina de Sant Carles, ha celebrado este miércoles sus 100 años en su domicilio, rodeada de familiares y amigos, en una jornada marcada por la emoción.

Hasta su vivienda se han desplazado la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y el regidor de la parroquia, Juan Carlos Roselló, quienes le han trasladado personalmente su felicitación.

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Durante la visita, el Ayuntamiento le ha hecho entrega de una placa conmemorativa "en reconocimiento a toda una vida llena de experiencias y recuerdos", además de unos pendientes y un ramo de flores como homenaje a su centenario.

Ana Marí Torres celebra su 100 cumpleaños.

Ana Marí Torres celebra su 100 cumpleaños. / Ayuntamiento de Santa Eulària

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