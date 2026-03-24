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Sant Antoni organiza un taller para ayudar a familias con niños de 3 a 6 años en la crianza

El programa, se desarrollará en cuatro sesiones entre abril y mayo en el Centro Cultural Cervantes

Cartel del taller 'Crecer en Familia'.

Cartel del taller 'Crecer en Familia'. / Ayuntamiento Sant Antoni.

Redacción Digital

Ibiza

La Concejalía de Bienestar Social de Sant Antoni ha puesto en marcha el taller ‘Crecer en Familia’, una propuesta formativa dirigida a familias con hijos e hijas de entre 3 y 6 años con el objetivo de ofrecer herramientas y estrategias para la crianza.

El programa consta de cuatro sesiones en las que se combinarán contenidos teóricos y prácticos para fomentar el desarrollo integral de los menores en un entorno basado en el amor, la seguridad y la empatía.

Las sesiones estarán impartidas por Rocío Delgado, matrona y enfermera especialista en Pediatría, y Yuly Páez, profesora de Kundalini Yoga especializada en maternidad e infancia y antropóloga social y cultural en formación. Ambas cuentan con experiencia en el acompañamiento familiar.

El taller abordará distintos aspectos relacionados con la educación y el bienestar familiar. La primera sesión, prevista para el 20 de abril, tratará sobre juego, aprendizaje y autonomía. El 27 de abril se centrará en la comunicación y las emociones en la crianza. La tercera cita, el 4 de mayo, abordará los límites con amor y respeto, mientras que la última sesión, programada para el 11 de mayo, girará en torno a la importancia del autocuidado.

Porcedimiento de las inscripciones

Todas las sesiones están previstas celebrarse en el aula 5 del Centro Cultural Cervantes, situado en la calle Estrella, 17, en horario de 17 a 19 horas.

Las personas interesadas podrán inscribirse de forma presencial hasta el 1 de abril, de lunes a jueves entre las 9 y las 14 horas, en el Espai Jove. También será posible formalizar la inscripción por vía telemática hasta el 12 de abril a través del correo electrónico serveissocials@santantoni.net, indicando el nombre completo de la persona participante y un teléfono de contacto.

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Además, las familias que necesiten servicio de guarda para niños y niñas a partir de 3 años deberán solicitarlo en el momento de la inscripción, indicando el nombre y la edad del menor.

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