Requisitos para ser Policía Local en Ibiza: desde el bachillerato hasta el permiso de conducir A2 y B

El Ayuntamiento de Ibiza sumará a su plantilla a diez policías locales en prácticas este verano. El objetivo es conseguir una plantilla de hasta 150 agentes. El resto de municipios también agregarán nuevos agentes: cinco Santa Eulària, nueve Sant Antoni y siete Sant Josep.

Para aspirar a ser Policía Local hay que cumplir una serie de requisitos. Entre las condiciones exigidas figuran la nacionalidad española, haber cumplido 18 años y disponer del título de bachillerato, técnico o equivalente.

La convocatoria, en el caso de Ibiza publicada en el BOIB, también establece que quienes se presenten no podrán padecer ninguna enfermedad o limitación física o psicofísica que impida el correcto desempeño de las funciones policiales, de acuerdo con el cuadro de exclusiones recogido en la normativa autonómica vigente.

Sin antecedentes penales

Asimismo, los aspirantes no podrán haber sido separados del servicio de ninguna administración pública ni estar inhabilitados para el ejercicio de la función pública. Tampoco podrán tener antecedentes penales por delitos dolosos.

Otro de los requisitos destacados es contar con los permisos de conducir A2 y B en vigor, además de no estar incursos en ninguna causa específica de incapacidad. Las personas interesadas deberán, además, comprometerse mediante declaración jurada a portar armas y, en su caso, utilizarlas.

En el apartado lingüístico, se exige acreditar un nivel B2 de catalán mediante certificado oficial expedido por el órgano competente del Govern balear o una titulación equivalente reconocida por la Administración.