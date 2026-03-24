El PSOE denuncia el "mal funcionamiento" del programa de cáncer de mama del hospital de Ibiza

El PSOE ha denunciado este martes en el pleno del Parlament el "mal funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama del Hospital Can Misses, que hace unos días dejó a 26 mujeres sin poder realizarse la prueba". Según ha expuesto la diputada Irantzu Fernández, este programa "sobre el papel continúa existiendo", pero en la práctica muchas mujeres no reciben las citaciones correspondientes a partir de los 50 años, cuando se las tendría que estar llamando.

Fernández ha asegurado que, en casos como el ocurrido recientemente, después de ser citadas porque ya forman parte del programa o porque ellas mismas han telefoneado de forma insistente hasta conseguir cita, algunas mujeres se han encontrado con que no había personal disponible para realizar las mamografías. "Como todo lo que pasa en la conselleria de Salud, no es un error humano: es falta de coordinación", ha denunciado la diputada.

La parlamentaria socialista también ha advertido de que Can Misses continúa sin directora de enfermería, una figura que ha calificado de clave para el buen funcionamiento de todos los servicios y cuya plaza está vacante desde hace un mes. "La situación es tan grave que hace mucho tiempo que en Ibiza no tenemos directora de enfermería. ¿Nos puede explicar por qué no hay una encomienda de gestión para cubrir la plaza hasta el nombramiento definitivo?", ha preguntado Fernández a la consellera Manuela García.

Durante su intervención, la diputada ha dirigido además críticas a la responsable autonómica de Salud. "Consellera, puede estar tranquila, yo no le pediré su dimisión porque tengo claro que usted ya no está ejerciendo sus competencias", ha dicho a Manuela García, a la que ha recordado otras polémicas como "el mantenimiento de las ambulancias, la fuga de enfermeras, el gerente que está cesado y todavía tiene expedientes de acoso laboral pendientes y no olvidemos el director de gestión, contratado de forma fraudulenta, sobre el que usted tiene una comparecencia aquí pendiente desde octubre y no quiere venir a dar explicaciones y no lo quiere cesar".