Un propietario de una barca fondeada en sa Punta en Ibiza: "Ayer pusieron una pegatina en todas las barcas diciendo que en 48 horas había que retirarlas"

El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado este martes la retirada de boyas en la playa de sa Punta, en es Viver. Uno de los propietarios de las barcas fondeadas se ha acercado esta mañana a la zona y se ha producido un enfrentamiento con los operarios. Hasta el lugar se han desplazado cuatro agentes de la Policía Local para mediar, según han informado a este diario testigos presenciales.

Un barco con dos tripulantes y un buzo se encargan de las labores de desmantelamiento de este "puerto encubierto", cuya retirada ya había anunciado el Consistorio a mediados de febrero. “Ayer pusieron una pegatina en todas las barcas diciendo que en 48 horas había que retirarlas”, asegura uno de los propietarios afectados.

Balizamiento

El Ayuntamiento de Ibiza balizó el mes pasado el muelle de la playa de sa Punta, en es Viver, con el objetivo de "proteger el litoral, ordenar el uso del espacio marítimo y evitar fondeos y amarres no autorizados", tal y como afirmó entonces el Consistorio en un comunicado. Esta actuación se enmarca en su plan de defensa del entorno marino, que vincula con medidas ya aplicadas en Talamanca.

Retirada de boyas este mediodía en Sa Punta. / DI

Según el Ayuntamiento, la recuperación de la zona pasa por cerrar el "puerto encubierto" que cada verano concentra numerosas embarcaciones en este tramo de costa, una situación que, sostiene, degrada el litoral y vulnera la normativa vigente. Para frenar esta práctica, el gobierno municipal instaló boyas que delimitan el área y prohíben el amarre no autorizado. Además, abrió un periodo de cortesía para que los propietarios de las embarcaciones que pasan el invierno en este punto retiraran sus barcos, con un plazo máximo hasta principios de marzo. A partir de esa fecha, el Ayuntamiento advirtió de que adoptaría medidas si detectaba incumplimientos.

Amarristas

La Asociación de Patrones de Barcos de Punta de Baix pidió entonces a través de un comunicado que se tuviera en cuenta su trayectoria y reclamaó coordinación. La entidad, sin ánimo de lucro y constituida en 1991, aseguró que su finalidad es preservar, ordenar y mantener el uso tradicional de la zona marítima, promoviendo la seguridad en la navegación y la convivencia responsable. Explicó que cuenta con 45 socios, todos ibicencos, muchos de ellos vinculados históricamente al mar, y subrayó que su presencia en estas aguas "no es reciente ni ocasional".

La asociación afirmó que durante más de tres décadas ha solicitado y obtenido autorizaciones y acuerdos con distintos gobiernos municipales, y citó documentación firmada con el Ayuntamiento, como un acuerdo de 2001 por el que se modificó el trazado de balizas a 80 metros de la costa con el compromiso de cumplimiento por ambas partes. También indicó que en 2023 mantuvo una reunión con el alcalde, Rafael Triguero, para colaborar en una reorganización ordenada de los fondeos.

Por ello, la entidad afirmó entonces sentirse sorprendida por la situación actual, que interpreta como una expulsión "sin previo aviso ni proceso de coordinación", y recalcó que su objetivo ha sido siempre evitar escenarios descontrolados que perjudiquen al entorno y a los usuarios.