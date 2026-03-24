El paso del tiempo en Ibiza, a través de la música: Bis@Bis Poètic evoca la isla con violín, piano y voz en el Auditorio Caló de s’Oli

El Auditorio Caló de s’Oli, en Cala de Bou, acoge este viernes 27 de marzo, a las 20 horas, el espectáculo Bis@Bis Poètic, una de las propuestas incluidas en el Cicle Dies Musicals XII edición 2026, organizado por el Consell Insular de Ibiza. El recital, con entradas a dos euros, plantea un formato íntimo en el que la música y la palabra se encuentran con discreción y complicidad.

Sobre el escenario estarán Laura Boned Marí, al violín; Miguel San Miguel, al piano, y Xesús Ballesteros, a la voz. Juntos darán forma a una propuesta en lengua catalana en la que el piano y el violín trazan un recorrido sonoro entre la música clásica y la música popular ibicenca, mientras la voz incorpora breves estampas poéticas que no buscan explicar la música, sino acompañarla y ampliar su eco emocional.

El espectáculo toma como hilo conductor el paso del tiempo en Ibiza, entendido no desde el calendario, sino desde las sensaciones: la luz, el viento, el silencio, el trabajo, la fiesta o la espera. Esa mirada convierte la actuación en una evocación de la isla desde la memoria y la emoción, con un lenguaje escénico delicado y cercano.

Un compromiso con las tradiciones de Ibiza

La formación Bis@Bis, nacida en 2012, ha mantenido desde sus inicios un firme compromiso con la música popular ibicenca, así como con la visibilización de la mujer compositora y la colaboración con otros músicos y artistas de la isla. Esa línea de trabajo vuelve a estar presente en esta nueva propuesta, que enlaza la raíz local con un repertorio más amplio y una sensibilidad contemporánea.

El programa reúne piezas de autores como Jules Massenet, Raymond Andres, Pietro Mascagni, Eduard Toldrà y Astor Piazzolla, junto a distintas sonades y composiciones de raíz popular ibicenca con arreglos de Miguel San Miguel, entre ellas Sonada de’n Micolau, Sonada de Flaüta, Gaita típica, Sonada de Xeremia, Ja sé que vas Fallona, Sa Llorencera, Sonada de’n Racó y Sa Calera-Roqueta sa meua Roca.

Con una duración aproximada de 45 minutos, Bis@Bis Poètic se presenta como una propuesta que combina tradición, repertorio clásico y palabra poética.