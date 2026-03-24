El paseo de la Marina del puerto de Ibiza vuelve a ser peatonal con el horario de verano

El paseo de la Marina del puerto de Ibiza ha recuperado este martes su carácter principalmente peatonal con la entrada en vigor del horario de verano, una vez finalizado el periodo de aparcamiento regulado que se aplicaba durante los meses de invierno en esta zona y en la avenida de Santa Eulària.

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha informado de que, a partir de ahora, el acceso de vehículos al área del muelle Sur quedará restringido exclusivamente a las operaciones de carga y descarga, con un horario limitado. En concreto, los vehículos podrán entrar de lunes a viernes entre las 8 y las 17 horas, y los sábados entre las 8 y las 14 horas.

Además, el tiempo máximo autorizado para realizar estas tareas será de 30 minutos, tanto en el caso de particulares como de empresas. Fuera de estas franjas y durante el resto de días, el espacio quedará reservado al tránsito peatonal.

Uso ciudadano

La apertura de la barrera del puerto durante el invierno respondía a una solicitud del Ayuntamiento de Eivissa para mejorar la movilidad y facilitar el estacionamiento en el entorno portuario, una medida que se viene aplicando desde el otoño de 2023.

Con la llegada del buen tiempo y el incremento de la actividad comercial en el puerto, el paseo de la Marina vuelve así a priorizar el uso ciudadano y peatonal, al tiempo que favorece la actividad de los establecimientos de la zona.