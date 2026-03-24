Noches de Ibiza propone un sistema de inteligencia turística propio para Sant Antoni

La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) presentará este miércoles, 25 de marzo, en la Mesa de Calidad Turística del proyecto Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (Sicted) 2026 de Sant Antoni una batería de propuestas centradas en el control de la actividad turística vinculada al ocio, la mejora del entorno urbano y la revitalización de la zona del West End, ubicada en la calle Santa Agnès.

La reunión, convocada en el salón de plenos del Ayuntamiento, tiene como objetivo recoger actuaciones susceptibles de ser subvencionadas a través de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (Aetib). Entre las iniciativas planteadas por la patronal figuran la creación de un sistema de inteligencia turística para supervisar el intrusismo en el sector del ocio, los aforos y los horarios de las actividades turísticas con música en el exterior durante el día.

Según expone la asociación, esta herramienta también permitiría recopilar información sobre contaminación acústica, posibles infracciones urbanísticas y opiniones de turistas y usuarios, con la intención de disponer de datos que ayuden a orientar la gestión del destino. AEON enmarca esta propuesta en las líneas subvencionables recogidas en la convocatoria de Aetib publicada en septiembre de 2025 y en el acuerdo aprobado por el pleno de Sant Antoni en mayo de 2020 sobre la regulación de actividades turísticas de entretenimiento con oferta musical diurna al aire libre.

Además del control de la actividad, la organización empresarial reclama actuaciones de mejora urbana en el centro histórico del municipio. Entre ellas, propone un plan de choque para reforzar la limpieza, un proyecto integral de iluminación en calles del entorno del West End y actuaciones de pavimentación y soterramiento de instalaciones.

El vicepresidente de AEON y propietario del bar Colón (ubicado en la zona del West End), José Colomar Ribas, valora positivamente intervenciones artísticas ya ejecutadas en la zona, aunque considera necesario extender ese tipo de actuaciones a otras calles del barrio y acompañarlas de una mejora de la iluminación y del estado general del entorno. En esta línea, la asociación también defiende la puesta en marcha de un concurso de ideas dirigido a artistas locales para impulsar proyectos de revitalización del West End y de Sa Raval, con iniciativas que pongan en valor la historia y la identidad comercial de la zona.

Algunas de las propuestas trasladadas al Ayuntamiento

Entre las propuestas trasladadas al Ayuntamiento también figura la creación de nuevas zonas verdes, cubiertas vegetales y refugios climáticos, con el objetivo de reducir la dureza ambiental de una de las áreas más urbanizadas del municipio y hacerla más amable tanto para residentes como para visitantes.

AEON solicita asimismo que se estudie un plan de instalación de pantallas anti-ruido en el entorno afectado por la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE). La patronal considera que esta medida contribuiría a reducir la contaminación acústica ambiental derivada del tránsito y de la concentración de personas en la zona, en un contexto en el que varios negocios del barrio han ido cerrando en los últimos años.

Junto a estas medidas, la asociación plantea acogerse a otra de las líneas subvencionables de Aetib para impulsar un nuevo producto turístico y cultural en el área de la ZPAE, basado en un programa de música en directo en calles y plazas, además de actividades lúdicas y culturales repartidas a lo largo del año con el fin de atraer a públicos diversos.

La patronal también reclama campañas de promoción del West End y de Sant Antoni que incorporen las aportaciones de empresarios, comerciantes y residentes, así como acciones de participación y sensibilización vinculadas a la sostenibilidad turística. Por otra parte, solicita a las instituciones insulares planes para evitar la celebración de macrofiestas en situaciones de fenómenos meteorológicos adversos, en alusión a episodios ocurridos durante octubre de 2025.

La Mesa de Calidad Turística del Sicted 2026 se reúne con la finalidad de impulsar medidas que refuercen la competitividad del destino, mejoren la experiencia turística y favorezcan un desarrollo más sostenible y compatible con la vida cotidiana del municipio.