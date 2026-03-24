El Gobierno destina 33 millones de euros a la construcción de viviendas para policías y guardias civiles en Ibiza

El Consejo de Ministros ha autorizado una inversión de 900 millones de euros para ejecutar la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (Plise), que incluye la construcción de nuevos inmuebles residenciales para la Policía Nacional en Ibiza y para la Guardia Civil en Santa Gertrudis. Cada uno de estos dos proyectos está cuantificado en 16,5 millones de euros, por lo que ambos suman una inversión total de 33 millones de euros por parte del Estado para ofrecer una solución de alojamiento a quienes se incorporan a este destino y reforzar la cobertura de las plazas de ambos cuerpos policiales.

La actuación forma parte del Plise-II Extraordinario 2026-2034, con el que el Ministerio del Interior prevé completar una inversión total de 1.900 millones de euros desde 2019 en la adecuación y mejora de las infraestructuras policiales. Esta cifra no incluye las actuaciones que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil hayan acometido en esos quince años con cargo a sus propios presupuestos.

Según informa la Delegación de Gobierno, esta segunda fase supone la mayor inversión en reforma, rehabilitación o construcción de inmuebles de uso policial de la etapa democrática. El departamento añade que representa un aumento del 50% respecto a la ejecutada en el primer Plise 2019-2025, que contó con una dotación inicial de 600 millones de euros y se mantendrá en ejecución hasta 2034. A esta primera fase corresponde la nueva comisaría de la Policía Nacional en Maó.

En 2021, ese presupuesto se amplió con otros 400 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para financiar obras de mejora de la eficiencia energética en los inmuebles rehabilitados o de nueva construcción.

En esta segunda fase del plan, 800 millones de euros del presupuesto total se destinarán a sufragar proyectos de reforma o nueva construcción de inmuebles adscritos a la Secretaría de Estado de Seguridad, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los 100 millones restantes se dedicarán a actuaciones en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El conjunto de infraestructuras adscritas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está formado por 3.302 inmuebles, de los que 694 están adscritos a la Dirección General de la Policía y 2.608 a la Dirección General de la Guardia Civil.