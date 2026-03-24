Manuel Sendino, Federación Hotelera de Ibiza sobre las medidas del Gobierno: "La bajada del IVA, beneficia a todo el mundo y, por tanto, a nosotros también"

"Estamos preparando la temporada con toda normalidad", sostiene Manuel Sendino, gerente de la Federación Hotelera de Ibiza. "Ahora en abril abren algunos [hoteles], pero no muchos. La mayoría abrirán primeros de mayo, la temporada 'clásica' empieza el 1 de mayo", mantiene.

Sobre si se han resentido las reservas por el conflicto en Oriente Medio o, por el contrario, se han mantenido iguales o incluso han notado mejora explica: "diría que están muy parecidas, no ha habido, de momento, una alteración significativa. Sí que ha habido una leve euforia, pero muy liviana", sobre la expectativa que tienen de la temporada, dada la guerra en Oriente Medio: "No tenemos previsión, vistas las circunstancias, veremos qué pasa", reflexiona.

En cuanto a si están pudiendo rellenar las plantillas de trabajadores para la temporada en el sector explica: "Eso es una dificultad que ya está normalizada y todo el mundo se pelea con este asunto, pero al final siempre se completan y, si no se completan, pues hay que reducir la actividad".

Dado que el sector hotelero debería ser, por antonomasia, uno de los sectores económicos que más facilidades tiene para alojar a su personal, deja entrever que "cada establecimiento tiene su capacidad, sus posibilidades y su política, pero creo que todo el mundo intenta ayudar con este tema de la manera que puede. Si se hace una oferta laboral en la que se ofrece alojamiento, facilita mucho la contratación, sin duda".

Valoración del paquete de medidas

"Evidentemente, la bajada de los impuestos, del IVA, beneficia a todo el mundo y, por tanto, a nosotros también", aclara Sendino sobre algunos de los puntos que propone el Gobierno de España para paliar la subida del precio de los carburantes que ha afectado a amplios sectores económicos. "Creo que el precio del combustible afecta a todo el mundo y si baja el precio del combustible o los impuestos sobre el combustible es bueno para todos porque afecta a los precios de los medicamentos, del supermercado, de todo", considera el gerente.