Del llaüt al bullit: Ibiza revive su tradición marinera en el puerto

El Ayuntamiento de Ibiza, la Cofradía de Pescadores de Ibiza, (Peix Nostrum) y el Consell de Ibiza han presentado en el Mercat Nou la segunda Fira Marinera, una iniciativa con la que la ciudad quiere poner en valor su identidad vinculada al mar, reivindicar la tradición pesquera de Vila y fomentar el consumo de producto local.

La cita se celebrará este sábado 28 de marzo en el Martillo, en el Puerto, desde las 10.30 hasta las 18 horas, en una edición ampliada respecto a la del pasado año, tanto en duración como en número de actividades y capacidad de participación. Según explicó Àlex Minchiotti concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza durante la presentación, el objetivo es doble: por un lado, recuperar y difundir la cultura marinera de la ciudad y, por otro, seguir dinamizando los barrios de es Port y la Marina a través de una propuesta abierta a vecinos y visitantes.

El programa arrancará con la llegada del llaüt con los marineros y el pescado, en una recreación de la jornada tradicional que se vivía antiguamente. A continuación se celebrará un pasacalles con el producto hasta la zona de estands de ee Martillo, donde se desarrollará el resto de la actividad.

El concurso de bullit de peix comenzará a las 12.30 horas y se prolongará hasta las 13.30. Después, el jurado elegirá a los tres grupos ganadores, que recibirán premios de 350, 250 y 150 euros para gastar en producto local. Minchiotti explica que esta segunda edición ha despertado todavía más interés que la primera y que ya cuenta con 12 grupos inscritos: "una cifra superior a la del año pasado, cuando no se llegó a la decena de participantes. Precisamente, esta buena acogida ha llevado a ampliar la jornada, incorporar un segundo concierto y dar más espacio a la zona del concurso".

II Fira Eivissa Marinera Peix Nostrum i Concurs bullit de peix. / Vicent Mari

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes, el día antes del evento. Las personas interesadas deberán apuntarse a través del correo de Peix Nostrum. Las bases establecen que el plato deberá elaborarse con pescado de roca y con ingredientes locales. Además, el Ayuntamiento devolverá hasta 100 euros en material comprado para la preparación, una medida con la que también se pretende incentivar la compra de producto de proximidad.

Durante la presentación, los organizadores insistieron en que uno de los objetivos de esta Jornada Marinera es reivindicar el valor del pescado de roca y de otras especies menos demandadas comercialmente, pero igualmente adecuadas para elaborar un bullit de peix de gran calidad. En este sentido, Joan Marí, director insular de Medio Rural y Marino del Consell de Ibiza, recordó, "con el paso del tiempo, se ha extendido la idea de que este plato solo puede hacerse con determinadas especies muy valoradas, cuando históricamente no siempre ha sido así". En este sentido afirmó que "la iniciativa es precisamente recuperar esa mirada más amplia sobre la cocina marinera tradicional y recordar que el bullit también forma parte de una cultura de aprovechamiento del pescado de temporada y del producto que llegaba a puerto".

Recordando la cocina marinera tradicional

La secretaria de la Cofradía de Pescadores de Ibiza, Merche Menchacatorre Ferrer, explicó que desde Peix Nostrum trabajan para poner en valor el pescado de cada temporada y acercar a la población especies ligadas al calendario pesquero de la isla. Según señaló, todas las ferias e iniciativas que impulsan persiguen remarcar cuál es el pescado propio de cada momento del año y fomentar su consumo entre la población. En esta ocasión, la jornada pone el foco en el pescado de roca, muy ligado a la cocina marinera tradicional y a la forma en que antiguamente comían los pescadores cuando salían a faenar. "Existen muchas otras variedades locales que forman parte de la cocina de toda la vida y que merecen ser conocidas y apreciadas", afirmó.

De hecho, durante la presentación se recordó que esta propuesta nace de esa imagen cotidiana de los marineros preparando a bordo, para el almuerzo, platos elaborados con el pescado que tenían a mano en sus barcas. Esa conexión con la vida marinera de antes es la que se quiere trasladar ahora a la ciudadanía, convirtiendo el Martillo en un espacio de encuentro en torno a la gastronomía, el oficio pesquero y la cultura popular.

Además del concurso, la jornada incluirá la elaboración de un arroz marinero a cargo de la Cooperativa Ramadera de Ibiza, que se ofrecerá por un precio de 10 euros. También habrá actividades infantiles de temática marinera, una de las novedades de esta segunda edición, incorporadas tras detectar que en la primera convocatoria faltaban más propuestas dirigidas a los más pequeños. La idea, según explicó Minchiotti, es que las familias puedan acudir, dejar a los niños participando en los juegos y disfrutar al mismo tiempo del bullit de peix, de la música y del ambiente festivo.