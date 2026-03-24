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Participación vecinal

Llamada a los vecinos de Cala Pada, s'Argamassa y cas Capità: la alcaldesa de Santa Eulària escuchará sus sugerencias

La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y no requiere inscripción previa

Imagen de archivo reunión vecinos Cas Capità.

Imagen de archivo reunión vecinos Cas Capità. / A.D.S.E.

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La iniciativa municipal 'Digues la teua' celebrará este miércoles, 25 de marzo, una nueva reunión con vecinos de Cala Pada, s'Argamassa y cas Capità en el Palacio de Congresos de Ibiza, a las 20 horas.

En este encuentro, la alcaldesa, Carmen Ferrer, y los concejales de parroquia de la zona se reunirán con residentes de estos núcleos para abordar cuestiones de interés general, como mejoras viarias, gestión de residuos y otros asuntos que puedan plantear los asistentes.

Según la convocatoria, el formato permitirá a la ciudadanía exponer propuestas, sugerencias y preocupaciones de manera directa al equipo de gobierno, "reforzando así la escucha activa, la implicación vecinal y la transparencia en la gestión municipal", tal y como señala el Ayuntamiento de Santa Eulària en un comunicado.

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Participación ciudadana

El programa 'Digues la teua' se ha consolidado, siempre según la información difundida, como "una herramienta clave de participación ciudadana", gracias a la cual "se han puesto en marcha decenas de proyectos en todo el municipio". La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y no requiere inscripción previa.

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