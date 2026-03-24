Llamada a los vecinos de Cala Pada, s'Argamassa y cas Capità: la alcaldesa de Santa Eulària escuchará sus sugerencias

La iniciativa municipal 'Digues la teua' celebrará este miércoles, 25 de marzo, una nueva reunión con vecinos de Cala Pada, s'Argamassa y cas Capità en el Palacio de Congresos de Ibiza, a las 20 horas.

En este encuentro, la alcaldesa, Carmen Ferrer, y los concejales de parroquia de la zona se reunirán con residentes de estos núcleos para abordar cuestiones de interés general, como mejoras viarias, gestión de residuos y otros asuntos que puedan plantear los asistentes.

Según la convocatoria, el formato permitirá a la ciudadanía exponer propuestas, sugerencias y preocupaciones de manera directa al equipo de gobierno, "reforzando así la escucha activa, la implicación vecinal y la transparencia en la gestión municipal", tal y como señala el Ayuntamiento de Santa Eulària en un comunicado.

Participación ciudadana

El programa 'Digues la teua' se ha consolidado, siempre según la información difundida, como "una herramienta clave de participación ciudadana", gracias a la cual "se han puesto en marcha decenas de proyectos en todo el municipio". La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y no requiere inscripción previa.