Participación vecinal
Llamada a los vecinos de Cala Pada, s'Argamassa y cas Capità: la alcaldesa de Santa Eulària escuchará sus sugerencias
La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y no requiere inscripción previa
La iniciativa municipal 'Digues la teua' celebrará este miércoles, 25 de marzo, una nueva reunión con vecinos de Cala Pada, s'Argamassa y cas Capità en el Palacio de Congresos de Ibiza, a las 20 horas.
En este encuentro, la alcaldesa, Carmen Ferrer, y los concejales de parroquia de la zona se reunirán con residentes de estos núcleos para abordar cuestiones de interés general, como mejoras viarias, gestión de residuos y otros asuntos que puedan plantear los asistentes.
Según la convocatoria, el formato permitirá a la ciudadanía exponer propuestas, sugerencias y preocupaciones de manera directa al equipo de gobierno, "reforzando así la escucha activa, la implicación vecinal y la transparencia en la gestión municipal", tal y como señala el Ayuntamiento de Santa Eulària en un comunicado.
Participación ciudadana
El programa 'Digues la teua' se ha consolidado, siempre según la información difundida, como "una herramienta clave de participación ciudadana", gracias a la cual "se han puesto en marcha decenas de proyectos en todo el municipio". La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y no requiere inscripción previa.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Justicia corrige a un padre con dos viviendas en Ibiza, varios coches y 100.000 euros en el banco que solo quería pagar 260 euros de pensión a su hijo
- El inquietante aviso a Iker Jiménez al investigar un crimen sin resolver en Ibiza: 'Es mejor no preguntar
- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
- Apenas 186 candidatos para más de 200 plazas de taxista en Ibiza: 'Nos quedamos cortos
- Un hombre saca un cadáver del mar en Cala Llonga: «Bajé corriendo y me metí en el mar, contra las olas y el viento hasta que llegué al chico»
- Detenidos dos menores por agredir sexualmente a una menor en Ibiza y difundir los vídeos
- Eugenia, víctima del precio de la vivienda en Ibiza: «Sin dos trabajos ya no puedes pagarte ni una habitación»