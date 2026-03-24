Los alquileres de Ibiza que se doblan e incluso se triplican de un día para otro y que están haciendo que muchas personas se decidan por abandonar la isla. Es el caso de Eugenia, una joven italiana que ha denunciado públicamente la situación después de que el alquiler de la vivienda en la que residía haya pasado de costar 1.200 a 2.800 euros mensuales. El mercado sigue disparado.

Llama la atención

La larga negociación entre Ayuntamiento de Ibiza, Obispado y cofradías para ver por dónde van a pasar las procesiones de Semana Santa por una Dalt Vila que siguen en obras hasta el mes de mayo. De momento, la primera de las marchas, el vía crucis del Santísimo Cristo del Cementerio, pudo celebrarse este domingo, aunque fuera esquivando zanjas y vallas.

Noticias relacionadas

La denuncia de la Plataforma per a la Defensa dels Camins Públics d’Ibiza en la jornada celebrada este domingo para reivindicar que los senderos públicos puedan seguir siendo utilizados por todos. Según aseguraron durante la caminata por Santa Gertrudis , a la que asistieron cerca de 300 personas, algunos inversores lo primero que hacen ese cerrar los caminos que pasan por sus fincas y que son públicos.