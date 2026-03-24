Llama la atención
Los alquileres de Ibiza que se doblan e incluso se triplican de un día para otro y que están haciendo que muchas personas se decidan por abandonar la isla. Es el caso de Eugenia, una joven italiana que ha denunciado públicamente la situación después de que el alquiler de la vivienda en la que residía haya pasado de costar 1.200 a 2.800 euros mensuales. El mercado sigue disparado.
La larga negociación entre Ayuntamiento de Ibiza, Obispado y cofradías para ver por dónde van a pasar las procesiones de Semana Santa por una Dalt Vila que siguen en obras hasta el mes de mayo. De momento, la primera de las marchas, el vía crucis del Santísimo Cristo del Cementerio, pudo celebrarse este domingo, aunque fuera esquivando zanjas y vallas.
La denuncia de la Plataforma per a la Defensa dels Camins Públics d’Ibiza en la jornada celebrada este domingo para reivindicar que los senderos públicos puedan seguir siendo utilizados por todos. Según aseguraron durante la caminata por Santa Gertrudis , a la que asistieron cerca de 300 personas, algunos inversores lo primero que hacen ese cerrar los caminos que pasan por sus fincas y que son públicos.
- La Justicia corrige a un padre con dos viviendas en Ibiza, varios coches y 100.000 euros en el banco que solo quería pagar 260 euros de pensión a su hijo
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Hostales de Ibiza reconvertidos en residencias para trabajadores
- El inquietante aviso a Iker Jiménez al investigar un crimen sin resolver en Ibiza: "Es mejor no preguntar"
- Cuenta atrás para el desalojo de un asentamiento de caravanas de trabajadores de Ibiza a las puertas de la temporada
- Apenas 186 candidatos para más de 200 plazas de taxista en Ibiza: 'Nos quedamos cortos
- 2.238 euros de pensión por una grave lesión con la UD Ibiza