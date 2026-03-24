José Luis del Blanco, nuevo jefe de la Policía Local de Ibiza: "Queremos un cuerpo que sea referente a escala nacional"

José Luis del Blanco Delgado es el nuevo jefe de la Policía Local de Ibiza. Del Blanco, que ha tomado posesión del cargo este martes, 24 de marzo, en Can Botino, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector policial y ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional como Policía Nacional. Eso sí, su último cargo, que ocupaba desde el pasado 1 de abril de 2025, era como inspector de la Policía Nacional.

El nuevo jefe de la Policía Local de Ibiza se muestra optimista con los objetivos pactados con Vila: “Estoy convencido de que vamos a cumplir las metas que nos ha marcado el Ayuntamiento”.

Toma de posesión del nuevo jefe de la Policía Local de Ibiza, José Luis del Blanco / J.A. Riera

Del Blanco habla sobre los principales retos que tiene su nueva jefatura en materia de seguridad en la ciudad: “Nuestro principal desafío es dar una mayor visibilidad a los agentes, consiguiendo que la Policía Local sea más cercana, a la vez que cubrimos todos los servicios que sean posibles. Queremos que, poco a poco, el ciudadano se sienta orgulloso de nosotros. Al final, somos un servicio ciudadano y nuestro trabajo es por y para el ciudadano, que es a quien nos debemos”.

De izquierda a derecha, Rafael Triguero (alcalde de Vila), José Luis del Blanco (nuevo jefe Policía Local) y Julián Córdoba (director técnico Policía Local de Ibiza). / J.A. Riera

Además, se deshace en elogios hacia los agentes que, a partir de ahora, estarán bajo su supervisión: “Me consta que hay muy buenos profesionales”. Y agrega: “Soy plenamente consciente de la responsabilidad que conlleva este cargo y solo me queda decir que es un honor y un orgullo asumir esta jefatura, a la que vengo a trabajar y a sumar”.

"Todos los departamentos y agentes son igual de importantes y necesarios"

El nuevo jefe de la Policía Local de Ibiza es graduado en Derecho por la Universidad Nebrija, en Sevilla. Su nombramiento, que se ha decidido a través del sistema de libre designación en comisión de servicios voluntaria, avala la amplia trayectoria profesional de Del Blanco dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con una extensa carrera en ámbitos operativos. Entre sus principales destinos destacan la Comisaría Local de Ibiza, y como Policía Nacional en la Jefatura Superior de las Islas Baleares, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y la Jefatura Superior de Catalunya.

A pesar de estar especialmente especializado en ámbitos operativos, Del Blanco apuesta por un trato igualitario a las distintas unidades de la Policía Local de Ibiza: “Aunque acabo de aterrizar, pienso que todos los departamentos y agentes tendrán la misma consideración. Les voy a dar la máxima motivación posible para que tengan ganas de ejercer. Y es que, para mí, todos son igual de importantes y necesarios”.

“Estoy capacitado para ejercer el cargo”

Por otro lado, afirma ser “totalmente conocedor de las dificultades que supone un cargo como este a escala local”. Sin embargo, se muestra muy seguro: “Estoy capacitado para ejercer el cargo”.

Al margen de cumplir los objetivos y elogiar a los agentes, Del Blanco quiere que “la Policía Local de Ibiza sea la más importante a escala autonómica, además de un referente a nivel nacional”. “En el ámbito de toda España, queremos mostrarnos como una policía moderna, cercana y pionera y también como un modelo a seguir para las jefaturas de otros municipios”.

Firma del acuerdo que corrobora la toma de posesión del cargo como jefe de José Luis del Blanco. / J.A. Riera

Del Blanco sustituye como mando policial de mayor rango en la isla a Sonía María Bea, quien tomó posesión del cargo como jefa de este cuerpo de seguridad en octubre de 2023. Sin embargo, la policía ejerció de manera accidental; es decir, fue jefa de la Policía Local de Ibiza de forma provisional.

"Una etapa clave para la seguridad del municipio"

Del Blanco, que comienza su discurso “agradeciendo al alcalde y al equipo de gobierno municipal la confianza depositada”, habla sobre cómo vivió la noticia de su nombramiento: “La verdad es que no me esperaba este nombramiento”, confiesa el agente, que se muestra feliz y añade: “Voy a dar el 200% por esta ciudad y este Ayuntamiento”.

A la toma de posesión acude el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, quien señala que José Luis del Blanco “es un profesional con una sólida formación jurídica y una dilatada experiencia operativa, que conoce a la perfección la realidad de Ibiza y de Baleares”. “Estamos convencidos de que aportará liderazgo, rigor y capacidad de gestión a la Policía Local de Ibiza, en una etapa clave para la seguridad del municipio y que será capaz de satisfacer las necesidades de los ciudadanos de Vila”, afirma.

Triguero considera que, con estos cambios, sumados a la gestión del Consistorio al frente de la Policía Local de Ibiza, se conseguirán satisfacer las necesidades de los ciudadanos del municipio: “Estamos convencidos de que, con esta ampliación policial —en referencia a que próximamente se incorporarán al cuerpo once agentes en etapa de formación para realizar las prácticas en Vila—, podremos dotar a Ibiza del servicio policial que se merece y que nos están reclamando los vecinos y vecinas, ya que somos una ciudad con muchas vacantes sin cubrir en los últimos tiempos”.

El alcalde concluye: “Queremos un cuerpo eficaz y alineado con las necesidades reales de la ciudadanía. Le deseamos mucha suerte a José Luis del Blanco. Al fin y al cabo, su suerte será la de la ciudad de Ibiza”.