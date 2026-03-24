Educación
Can Bonet y Sa Blanca Dona ganadores "con bastante diferencia" del primer día del Eivissàpiens en Ibiza
Ambos centros pasan directamente a la final del certamen del jueves
"Los dos centros que han ganado lo han hecho con bastante diferencia de puntos", explica Juan Carlos Escandell, impulsor del concurso Eivissàpiens que enfrenta a diferentes institutos de la isla para probar los conocimientos de cultura de los alumnos y que ha arrancado este martes en el espacio cultural de Can Ventosa. "Hay rondas que son más reñidas, pero esta estaba clara, tenía campeones muy concluyentes", asegura Escandell.
Las dos eliminatorias
La primera eliminatoria la ha ganado el colegio de Can Bonet con 860 puntos, 150 más que el segundo, el instituto Isidor Macabich (710). El tercer puesto ha sido para el instituto de Sant Agustí con 510 puntos, seguido del instituto Balàfia (440).
En la segunda eliminatoria ha quedado primero el instituto Sa Blanca Dona con 720 puntos, 170 más que el instituto Xarc con 550. Tercero quedó el instituto Sa Colomina con 480 puntos y cuarto el instituto Sa Real (430).
A la final del jueves irán Can Bonet y el instituto Sa Blanca Dona, además de los que queden primeros este miércoles.
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