De Bangkok a Ibiza, con escala en la incertidumbre: regreso con ocho días de retraso a la isla

La crisis desatada en Oriente Medio ha provocado efectos que van más allá del frente principal y ha afectado también a viajeros atrapados por la incertidumbre. Las consecuencias las han vivido en primera persona Kelly Dehon y Marta García, dos residentes en Ibiza que vieron truncado su regreso desde Bangkok a la isla y que llegaron con ocho días de retraso, afectando directamente a la apertura de su negocio, un restaurante en la zona de ses Figueretes.

Ambas tenían previsto regresar el pasado 13 de marzo y su itinerario incluía una escala en Dubái con la compañía Emirates, pero la situación en la zona empezó a deteriorarse apenas unos días después de su llegada a Tailandia, el 25 de febrero. "Dos días después de que llegamos, fue cuando empezaron los problemas bélicos", relata Kelly Dehon, belga de origen pero residente en Ibiza desde los tres años de edad. A medida que se acercaba la fecha de regreso, la incertidumbre crecía. "Veíamos que el aeropuerto estaba cerrado, conocíamos a gente a la que ya le habían cancelado vuelos y nos preocupaba la situación", explica.

Pese a ello, la información oficial brillaba por su ausencia. Según cuenta, al haber contratado los billetes a través de una agencia, intentaron obtener respuestas: "Ellos contactaron con Emirates y les decían que en principio todo seguía igual, que no podían dar más información hasta el día anterior o el mismo día del vuelo". La falta de claridad empujó a las viajeras a tomar una decisión por su cuenta ante el temor de quedarse bloqueadas en el aeropuerto. "No sabíamos absolutamente nada y no nos queríamos quedar ahí deambulando. Veíamos vídeos de aeropuertos llenos, gente que no podía ni caminar", recuerda.

Las residentes ibicencas Kelly y Marta en su viaje por Tailandia / Kelly Dehon

Precios carísimos para poder volver

El problema se agravó al consultar alternativas porque los precios se habían disparado de forma desorbitada. "Llegamos a ver vuelos de entre 15.000 y 20.000 euros solo de ida de Bangkok a Madrid", señala Dehon. Tras buscar múltiples opciones como Francia, Bélgica o Reino Unido, finalmente encontraron una ruta más asequible, aunque igualmente compleja, que fue volar el 20 de marzo vía Seúl.

Ese cambio ha implicado perder todos los trayectos originales, incluidos los enlaces hasta Ibiza. "Perdimos el vuelo y también el de Madrid a Ibiza que teníamos con conexión", explica. A ello se sumaron gastos imprevistos: cinco noches adicionales de hotel en Bangkok, una noche en Madrid y nuevos billetes. Finalmente, aterrizaron en la isla el sábado 21 de marzo, ocho días después de lo previsto. "Volábamos el 12 y llegábamos el 13, pero tuvimos que volar el 20 y llegar el 21", resume.

La viajeras en el monumento emblemático de Gagnam Style en Corea / Kelly Dehon

Retrasos en su actividad laboral

Más allá del impacto económico, la demora ha tenido consecuencias directas en su actividad profesional. Kelly y Marta, gallega afincada en Ibiza desde hace once años, están a punto de abrir su restaurante, Fusión Ibiza, ubicado en el paseo de ses Figueretes, con fecha prevista para el 1 de abril. "Esos últimos días son muy importantes para poner el restaurante a punto, y no sabíamos si llegabamos", subraya y agrega: "estamos haciéndolo en la mitad del tiempo que teníamos previsto".

A día de hoy, la única compensación en trámite es la devolución parcial del vuelo no utilizado. "La agencia nos dijo que han pedido la devolución del tramo no volado, que sería la mitad del pasaje, pero no hemos recibido nada todavía", explica. La experiencia ha estado marcada por la incertidumbre y la tensión de encontrarse lejos de casa en un contexto cambiante. "Tuvimos días de bastante agobio. Estás lejos, no sabes qué va a pasar, tienes un dinero destinado y tienes que gastar más del previsto", relata.

Pese a todo, ambas intentan centrarse ahora en sacar adelante su proyecto. "Lo que más nos preocupaba era la apertura porque tenemos muchas cosas y necesitamos sí o sí estar aquí", concluye Dehon.