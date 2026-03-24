40 años de historia: ya puede visitarse la exposición ‘El festival de todo un pueblo’ sobre el Sant Pepe Rock

"El Sant Pepe Rock es el sello de identidad de lo que son las fiestas de este municipio", así resume este martes Isabel Castellar, concejala de Fiestas y Participación de Sant Josep, el significado del festival durante la presentación de la exposición conmemorativa por sus 40 años, instalada en el paseo del Ayuntamiento. La muestra titulada ‘El festival de todo un pueblo’ ya puede visitarse y precede a la nueva edición prevista para el sábado 28 de marzo. A través de 14 paneles con textos explicativos y 300 fotografías, recorre la trayectoria del certamen desde su nacimiento en 1985, repasando su evolución, las bandas que han pasado por sus escenarios y el arraigo popular de una cita convertida en uno de los emblemas culturales y festivos del municipio.

La exposición pone el foco no solo en los artistas que pasaron por el festival, sino también en el carácter colectivo del proyecto, con alrededor de 150 vecinos de distintas generaciones implicados en su organización durante sus primeros años. La muestra, producida por la Concejalía de fiestas, reúne imágenes aportadas principalmente por Miquel Prats Botja y el fotógrafo Bartolo Tur Pou, además de colaboraciones de otros autores y del archivo de Diario de Ibiza.

Durante la presentación, Castellar subraya que el Sant Pepe Rock, nace del empuje de un grupo de personas "aficionadas a la música rock" y destaca que se trata de uno de los festivales del género con más trayectoria de la isla. Recuerda además que el certamen llevaba años sin celebrarse y que su recuperación había sido una demanda vecinal. "Durante estos años los vecinos ya pedían recuperar el Sant Pepe Rock y la aceptación ha sido muy buena", señala.

La exposición en el paseo del Ayuntamiento de Sant Josep / Valeria Videgain

Una historia desde 1985

En la inauguración también participa el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, quien pone el acento en el valor patrimonial y sentimental de la exposición: "Hoy presentamos estos paneles que nos cuentan la historia desde 1985, cuando el festival fue además un certamen pionero, en un momento en que no existían en Ibiza festivales de estas características", afirma y agrega: "Ha pasado mucho tiempo y muchos grupos por aquí, por Sant Josep". Además, defiende la importancia de mirar al pasado para proyectar el futuro: "Un pueblo que tiene raíces y que recuerda su pasado también es un pueblo de futuro", añade.

Por su parte, el alcalde invita a vecinos y visitantes a recorrer la muestra 'El festival de todo un pueblo’, que permanecerá expuesta hasta mediados de abril en la zona comercial situada frente al Consistorio. "Es muy interesante detenerse y pasar media hora leyendo esta historia, porque es parte de la historia de nuestro municipio y, sobre todo, parte de la historia del pueblo de Sant Josep", afirma.

Junto a los representantes institucionales toman parte en la presentación dos nombres estrechamente ligados al festival. Por un lado, Miquel Prats, vecino y uno de sus impulsores, recuerda los inicios de la cita musical y el papel decisivo que tuvo el vecindario para convertir aquella idea inicial en una realidad consolidada. "Yo formaba parte de un grupo musical y teníamos ganas de que en Sant Josep hubiera música y de que saliera un poco en el mapa", remarca. A su juicio, el éxito del festival se explica porque "el pueblo lo sintió como suyo desde el primer momento".

Por otro, el periodista Xescu Prats, encargado de los textos y la investigación histórica, cuenta lo que suponía el Sant Pepe Rock para varias generaciones de jóvenes del municipio. "Era de las cosas más emocionantes que pasaban en Sant Josep en todo el año", explica y repasa además, la evolución de un festival que comenzó con grupos locales y que pronto incorporó nombres como Los Rebeldes, Loquillo, Radio Futura, Duncan Dhu o Ilegales, hasta alcanzar cifras históricas de asistencia. En este sentido, recuerda la cuarta edición con Radio Futura como gran reclamo, que llegó a reunir a "unas 8.000 personas y colapsó el pueblo", cuenta.

Colaboradores y vecinos involucrados en la exposición / Valeria Videgain

Edición 2026: Un festival para mayores y pequeños

La exposición sirve también de antesala a la edición de 2026, que se celebrará este sábado 28 de marzo. Castellar señala que a partir de las 16 horas habrá conciertos en distintos locales del municipio como, Uncle Sal en Es Galliner, Eivissurfers en Can Bernat Vinya, The Metrallas en La Espiga y 60º Gastrobar, Stocks Organ Trio en Can Riku y ZZ Rock en Sa Raval.

Por la tarde, de 17 a 19 horas, se estrenará una de las novedades del programa, el 'Pepito Rock', una propuesta dirigida al público infantil. "Este año hemos incorporado este festival de rock and roll para niños, que es algo novedoso, y esperamos que vengan a disfrutar tanto menores del municipio como de fuera", indica la concejala.

La jornada continuará a partir de las 20 horas con la actuación de DJ D-Ramones, seguida por Sôber y Mägo de Oz como platos fuertes de la noche. Desde el Ayuntamiento confían en que la convocatoria reúna a numeroso público en una edición que llega "después de unos años de parón" y con un cartel que, en palabras del alcalde, resulta "espectacular".

Castellar insiste en que la voluntad municipal pasa por consolidar nuevamente esta cita en el calendario festivo. "El Sant Pepe Rock siempre ha formado parte del programa de fiestas y la idea es recuperarlo e ir creciendo poco a poco", apunta. Ese es, precisamente, el mensaje que sobrevuela la exposición inaugurada este martes: que el festival no solo forma parte de la historia musical de Sant Josep, sino también de su identidad como pueblo.

Por último, desde el Ayuntamiento informan que el día del evento, la avenida Diputat Josep Ribas tendrá sentido único de circulación y habrá restricciones de tráfico en tramos de Bernat Toniet y de la Pau.