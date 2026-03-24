Los escolares de Sa Bodega se ponen manos al mural para concienciar sobre el agua en Ibiza

Los alumnos del CEIP Sa Bodega han cambiado este martes las aulas por los pinceles para participar en la creación de un mural colaborativo junto al artista Moi Berlanga, dentro de la tercera edición de la campaña de concienciación ‘Cuida cada gota, Eivissa ho nota’, promovida por el Ayuntamiento de Ibiza en colaboración con Aqualia para fomentar un uso responsable del agua.

La actividad ha reunido a escolares, representantes municipales y responsables de la concesionaria del servicio de aguas en una jornada en la que el arte se ha convertido en vehículo para lanzar un mensaje claro: cuidar los recursos hídricos de la isla es una tarea de todos. En el acto han estado presentes la segunda teniente de alcalde y concejala de Educación, Catiana Fuster; el cuarto teniente de alcalde y concejal de Gestión Ambiental, Jordi Grivé, y el jefe de servicio de Aqualia en Ibiza, David Bernaus.

Moi Gómez, con los pequeños artistas / Ajuntament d'Eivissa

Durante la mañana, los niños han participado de forma activa en la elaboración de una obra que mezcla creatividad y conciencia medioambiental, con la intención de sensibilizar sobre la importancia de preservar un recurso tan valioso como limitado.

Catiana Fuster ha destacado que este tipo de propuestas permiten "implicar a los más jóvenes en valores fundamentales como el respeto por el medio ambiente a través de una herramienta tan potente como el arte". En la misma línea, Jordi Grivé ha subrayado que la campaña es fundamental para recordar que "el agua es un recurso limitado y que su conservación depende de los gestos cotidianos de toda la ciudadanía".

Por su parte, David Bernaus ha incidido en la necesidad de trabajar de la mano con la comunidad educativa para impulsar una cultura de sostenibilidad y de uso responsable del agua desde edades tempranas.

El artista

El encargado de dar forma artística a ese mensaje ha sido Moi Berlanga, que ha explicado que el mural nace de su conexión más profunda con Ibiza, entendida no solo como un lugar, sino como un latido. Según ha señalado, la obra representa la naturaleza como “un abrazo completo: libre, vibrante y lleno de vida”.

El mural incluirá varios elementos simbólicos, como una abeja, que representa el equilibrio, y un cerdito, ligado a la tierra y a lo cotidiano. En el centro destacará la figura de una payesa ibicenca, concebida no como un recuerdo del pasado, sino como una presencia viva, recogiendo agua con las manos “como si fuera dinero, porque lo es. Aún más valiosa”.

Berlanga ha explicado que la pieza, creada bajo el lenguaje del “moiseísmo”, quiere transmitir color, alegría y belleza, pero también conciencia. Todo ello rematado con una idea que resume el espíritu de la iniciativa: cuidar Eivissa es cuidar lo que somos.