Detenidas por hacer reír en Ibiza: Las Querubinas llegan a Can Ventosa

La escena teatral ibicenca suma una nueva cita a su calendario con la obra 'Comisaría especial para mujeres', por el grupo Las Querubinas en Can Ventosa el próximo 31 de marzo. La función forma parte del ciclo Eivissa a Escena, impulsado por el Ayuntamiento de Ibiza, y reunirá sobre las tablas a uno de los grupos más activos de la Compañía de Teatro Arts i Oficis Ibiza.

Las Querubinas llevan años trabajando para acercar el teatro a la comunidad de la isla mediante montajes que combinan formación, interpretación y una clara vocación de conexión con el público. Bajo la dirección de Ramón Taboada y María Parra, el grupo ha consolidado una línea escénica que busca no solo entretener, sino también abrir espacios de reflexión y diálogo a través de historias cercanas y personajes reconocibles.

En esta ocasión, la compañía apuesta por un texto de Alberto Miralles, dramaturgo español reconocido por una trayectoria en la que los temas sociales ocupan un lugar central. En Comisaría Especial para Mujeres, el autor sitúa la acción en una comisaría donde las mujeres se convierten en protagonistas de sus propias historias, atravesadas por relaciones de poder, injusticias cotidianas y distintas formas de resistencia. La obra mezcla humor y crítica social con un lenguaje directo, al tiempo que da relieve a la complejidad de unos personajes femeninos construidos desde la ironía, la dignidad y la capacidad de supervivencia.

Nueve actrices en escena

Con un reparto coral formado por nueve actrices, que encarnan personajes marcados por el contraste entre drama y comedia. Quini Adreu interpreta a Mariana, una mujer de carácter fuerte, combativa y acostumbrada a defender su dignidad. Consuelo Calbet da vida a Raquel, un personaje cargado de ironía y humor sutil, instalado entre la resignación y la resistencia. Por su parte, María Rodríguez encarna a Inés, la abogada, en un papel que mezcla ternura y comicidad y que, según destaca la compañía, invita al público a reírse de ella y con ella.

El elenco se completa con María José Coronado como Teresa, un personaje que aporta frescura y espontaneidad y que reivindica la posibilidad de abrirse camino sin renunciar a una misma. Junto a ellas participan también Isabel Torres, en el papel de Rosa; Pilar Iniesta, como Palmira; Salus Palerm, que interpreta a Angustias; y María Jesús Fuentes, en el papel de María. Cierra el reparto Catusa Salazar-Sandoval como la Inspectora, un personaje que representa ese lado incrédulo, crítico y autoconciente que, según la propuesta escénica, también atraviesa la experiencia femenina.

Desde la compañía destacan que todos estos personajes reflejan distintas facetas de la vida de las mujeres, figuras que sobreviven entre el drama y la comedia y que, lejos de presentarse como víctimas, aparecen como el resultado de una sociedad que "no juzga igual a todos". Esa mirada es, precisamente, uno de los ejes del montaje, que utiliza la risa como vehículo para invitar a pensar sobre la desigualdad, las contradicciones sociales y la fortaleza de quienes las afrontan.

Las entradas para asistir a Comisaría Especial para Mujeres tendrán un precio de 10 euros y podrán adquirirse una semana antes del estreno en la web del teatro, a través de la página culturaentradesonline.eivissa.es. Desde Arts i Oficis Ibiza subrayan además su voluntad de seguir siendo un referente cultural en la isla mediante producciones que enriquezcan la vida teatral local y acerquen las artes escénicas a nuevos públicos.