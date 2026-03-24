Convocatoria en Santa Eulària: se buscan auxiliares para agilizar la atención de la Policía

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado la convocatoria para constituir una bolsa extraordinaria de trabajo de auxiliares administrativos destinada a la Unidad de Atención a la Ciudadanía (UAC) adscrita a la Policía Local. Con esta medida, el Consistorio busca reforzar la estructura administrativa del servicio y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de necesidad urgente, incrementos puntuales de actividad o incidencias que afecten al funcionamiento ordinario.

La creación de esta bolsa permitirá disponer de personal preparado para incorporarse de forma temporal cuando sea necesario cubrir vacantes, sustituciones o refuerzos operativos. El objetivo es garantizar que la atención a la ciudadanía y la tramitación administrativa vinculada a la Policía Local puedan mantenerse con eficacia incluso en momentos de mayor presión o cuando surjan imprevistos en la plantilla.

Desde el Ayuntamiento se considera que este instrumento facilitará una gestión más ágil y flexible de los recursos humanos en un área especialmente sensible por su relación directa con el ciudadano. La Unidad de Atención a la Ciudadanía desempeña un papel clave en la recepción de solicitudes, consultas y diferentes trámites administrativos relacionados con el ámbito policial, por lo que contar con personal de apoyo resulta fundamental para evitar retrasos y asegurar el buen funcionamiento del servicio.

Concurso-oposición

El proceso selectivo para acceder a esta bolsa se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-oposición. Según recoge la convocatoria, la fase de oposición consistirá en un examen tipo test de carácter eliminatorio, mientras que la fase de concurso servirá para valorar aspectos como la experiencia profesional previa, la formación académica y otros méritos aportados por las personas aspirantes.

Entre los requisitos exigidos para participar figuran estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y acreditar un nivel B2 de lengua catalana. Estos criterios buscan garantizar que las personas seleccionadas cuenten con la preparación mínima necesaria para desarrollar tareas de atención al público y gestión administrativa en el ámbito municipal.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir de la publicación oficial de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB). Las personas interesadas deberán formalizar la inscripción a través de la sede electrónica municipal, que será el canal habilitado para tramitar el proceso.