La consellera García considera "una decisión responsable" la eliminación del requisito del catalán en la sanidad de Baleares: "Promover y no imponer"

La política lingüística vuelve a irrumpir este martes en el Parlament balear, esta vez vinculada directamente a la falta de profesionales. La consellera de Salud, Manuela García, defiende la eliminación del requisito de catalán para determinados puestos sanitarios como una medida "urgente y objetiva" orientada a garantizar la asistencia. El Govern, en su argumentación, intenta desplazar el debate al terreno estrictamente funcional: no se trata de lengua, sostiene, sino de médicos, enfermeras y plantillas completas.

García ha contestado a las preguntas de la oposición con un discurso centrado en la escasez de personal como variable crítica. "No es un capricho", insiste, sino una "decisión responsable" ante una situación excepcional que, subraya, no es exclusiva de Baleares, sino compartida por el conjunto de comunidades autónomas. El objetivo, según explica, es doble: captar nuevos profesionales y fidelizar a los ya incorporados en un sistema tensionado por la demanda asistencial.

Para sostener esta posición, la consellera pone cifras sobre la mesa. Desde agosto de 2023, el sistema sanitario balear ha incorporado 2.807 nuevos profesionales, una ampliación de plantilla que, según el Govern, ha permitido completar servicios en áreas que se encontraban en situación crítica. Es en ese contexto donde se inscribe la eliminación del requisito lingüístico, asegura la consellera.

La medida, defiende García, se circunscribe exclusivamente al ámbito sanitario y no supone una renuncia al modelo lingüístico de la comunidad. "No se trata de imponer, sino de promover", resume. El Govern apuesta por "promover y no imponer" porque considera que "en lugar de obligar" a los profesionales sanitarios hay que "fomentar el aprendizaje" de la lengua propia.

En su intervención, la consellera también ha recordado que el Govern de Francina Armengol reconoció que el requisito de catalán podía actuar como un obstáculo para cubrir plazas. De hecho, ha insistido, en diciembre de 2022 se convocaron oposiciones sanitarias en las que se eximía de este requisito, una decisión que, según García, terminó derivando en "cambios de criterio que acabaron perjudicando" a centenares de profesionales.

Atención sanitaria a extranjeros

En el pleno, la consellera de Salud, Manuela García, también ha respondido al diputado de Vox Sergio Rodríguez sobre el impacto del Real Decreto que garantiza la atención sanitaria pública a personas extranjeras sin residencia legal. García defiende el principio de sanidad universal, pero cuestiona duramente la norma aprobada por el Gobierno central, que califica de "improvisada" y con "muchas grietas". Entre las principales incógnitas, señala el coste económico, su financiación y los mecanismos de acceso al sistema.

La consellera reprocha además la "falta de diálogo" del ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas y advierte de que la medida tendrá un impacto directo en la actividad asistencial. "Tampoco sabemos si habrá riesgo de abrir la puerta al turismo sanitario", ha añadido. En la misma línea crítica, el diputado de Vox ha asegurado que "a día de hoy ya hay publicidad para venir a operarse a España".