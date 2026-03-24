Inmobiliaria
Encuentra casas de campo en Ibiza por debajo del millón de euros: cinco opciones destacadas
En Puig d'en Valls, una casa de cuatro habitaciones y 150 metros cuadrados, con potencial urbanístico, sale al mercado por 900.000 euros, tras una rebaja de precio.
El mercado inmobiliario de Ibiza ofrece cifras elevadas incluso fuera del segmento del lujo, pero todavía es posible encontrar casas de campo y fincas por debajo del millón de euros. Un repaso a cinco anuncios publicados en Idealista muestra opciones en zonas como Jesús, Sant Rafel, Sant Josep, Platges de Comte o Puig d’en Valls, con precios que oscilan entre los 650.000 y los 900.000 euros.
Una de las propuestas más llamativas se encuentra en Jesús, en el entorno de sa Llavanera, donde se ofrece una casa independiente de 65 metros cuadrados por 850.000 euros, rebajada desde los 940.000. El anuncio destaca su cercanía al pueblo de Jesús y a la ciudad de Ibiza, así como su ubicación en un camino sin salida rodeado de vegetación. La vivienda dispone de dos habitaciones, porche frontal de 14 metros cuadrados, pozo propio, aljibe tradicional y una zona de corrales y almacenes con posibilidades de reforma.
En Sant Rafel, dentro del municipio de Sant Antoni, aparece otra finca rústica cuadrados por 795.000 euros. En este caso, el principal reclamo es la amplitud del terreno, con una parcela de 70.000 metros cuadrados. La casa cuenta con un dormitorio y una superficie construida de 50 metros cuadrados, además de un garaje anexo techado que se puede usar de almacén. El anuncio la presenta como un refugio para quienes buscan privacidad y contacto con la naturaleza.
La opción más económica de esta selección está en Sant Josep, donde se vende por 650.000 euros una antigua casa payesa familiar de 190 metros cuadrados situada a menos de tres kilómetros del núcleo urbano. La propiedad, dividida en dos partes, se presenta como una oportunidad para rehabilitar y regularizar. El anuncio subraya que cuenta con tres habitaciones, almacenes anexos y pozo propio, aunque carece actualmente de conexión a la red eléctrica, por lo que plantea la instalación de placas solares como alternativa.
También en el municipio de Sant Josep, entre Cala Vedella, Cala Tarida y Platges de Comte, se anuncia una propiedad por 749.000 euros sobre una parcela de 1.500 metros cuadrados. En este caso se trata de una finca con dos edificaciones con 214 metros cuadrados en total: una vivienda principal con dos habitaciones y, además, tres apartamentos independientes de 30 metros cuadrados cada uno con baño en suite. El inmueble funciona con placas solares, baterías y generador de apoyo, y se vende como una opción para vivir todo el año o destinar parte del conjunto al alquiler de temporada.
La selección se cierra en Puig d’en Valls, donde sale al mercado por 900.000 euros, tras una rebaja desde el millón, una casa de cuatro habitaciones de 150 metros cuadrados que necesita reforma integral. El valor añadido, según el anuncio, está en el potencial urbanístico de la parcela de 480 metros cuadrados, ya que se plantea la posibilidad de construir dos adosados o dos pisos, además de su cercanía a supermercados, farmacia y colegio. Pese a estar en Puig d'en Valls, se encuentra en la zona más externa de la parroquia, sin estar completamente rodeada de viviendas.
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