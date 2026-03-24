OFERTA MARZO
Cumpleaños
Ana Marí Torres cumple 100 años en Ibiza rodeada de su familia: "Toda una vida llena de experiencias y recuerdos"
El Ayuntamiento de Santa Eulària le hizo entrega de una placa conmemorativa y otros regalos
Ana Marí Torres, vecina de Sant Carles, ha celebrado sus 100 años en su domicilio, rodeada de familiares y amigos, en una jornada marcada por la emoción.
Hasta su vivienda se han desplazado la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y el regidor de la parroquia, Juan Carlos Roselló, quienes le han trasladado personalmente su felicitación.
Durante la visita, el Ayuntamiento le ha hecho entrega de una placa conmemorativa "en reconocimiento a toda una vida llena de experiencias y recuerdos", además de unos pendientes y un ramo de flores como homenaje a su centenario.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Justicia corrige a un padre con dos viviendas en Ibiza, varios coches y 100.000 euros en el banco que solo quería pagar 260 euros de pensión a su hijo
- Detenido un agente de la Guardia Civil de Formentera por presunto delito de trato degradante
- El inquietante aviso a Iker Jiménez al investigar un crimen sin resolver en Ibiza: 'Es mejor no preguntar
- De Bangkok a Ibiza, con escala en la incertidumbre: regreso con ocho días de retraso a la isla
- Un usuario del embarcadero de sa Punta en Ibiza: 'Lo que está ocurriendo es de extrema gravedad
- Un propietario de una barca fondeada en sa Punta en Ibiza: 'Ayer pusieron una pegatina en todas las barcas diciendo que en 48 horas había que retirarlas
- Encuentra casas de campo en Ibiza por debajo del millón de euros: cinco opciones destacadas
- Los conciertos en Ibiza que no te puedes perder esta temporada