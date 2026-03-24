Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida el carburanteGuardia Civil detenidoFondeos en sa PuntaFira Marinera
instagramlinkedin

Cumpleaños

Ana Marí Torres cumple 100 años en Ibiza rodeada de su familia: "Toda una vida llena de experiencias y recuerdos"

El Ayuntamiento de Santa Eulària le hizo entrega de una placa conmemorativa y otros regalos

Santa Eulària homenajea a Ana Marí Torres en Ibiza por sus 100 años.

Santa Eulària homenajea a Ana Marí Torres en Ibiza por sus 100 años. / Ayuntamiento de Santa Eulària

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Ana Marí Torres, vecina de Sant Carles, ha celebrado sus 100 años en su domicilio, rodeada de familiares y amigos, en una jornada marcada por la emoción.

Hasta su vivienda se han desplazado la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y el regidor de la parroquia, Juan Carlos Roselló, quienes le han trasladado personalmente su felicitación.

Noticias relacionadas y más

Durante la visita, el Ayuntamiento le ha hecho entrega de una placa conmemorativa "en reconocimiento a toda una vida llena de experiencias y recuerdos", además de unos pendientes y un ramo de flores como homenaje a su centenario.

Ana Marí Torres celebra su 100 cumpleaños.

Ana Marí Torres celebra su 100 cumpleaños. / Ayuntamiento de Santa Eulària

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia corrige a un padre con dos viviendas en Ibiza, varios coches y 100.000 euros en el banco que solo quería pagar 260 euros de pensión a su hijo
  2. Detenido un agente de la Guardia Civil de Formentera por presunto delito de trato degradante
  3. El inquietante aviso a Iker Jiménez al investigar un crimen sin resolver en Ibiza: 'Es mejor no preguntar
  4. De Bangkok a Ibiza, con escala en la incertidumbre: regreso con ocho días de retraso a la isla
  5. Un usuario del embarcadero de sa Punta en Ibiza: 'Lo que está ocurriendo es de extrema gravedad
  6. Un propietario de una barca fondeada en sa Punta en Ibiza: 'Ayer pusieron una pegatina en todas las barcas diciendo que en 48 horas había que retirarlas
  7. Encuentra casas de campo en Ibiza por debajo del millón de euros: cinco opciones destacadas
  8. Los conciertos en Ibiza que no te puedes perder esta temporada

Ana Marí Torres cumple 100 años en Ibiza rodeada de su familia: "Toda una vida llena de experiencias y recuerdos"

Ana Marí Torres cumple 100 años en Ibiza rodeada de su familia: "Toda una vida llena de experiencias y recuerdos"

Ibiza impulsa un distintivo para hoteles que reduzcan su consumo de agua

Ibiza impulsa un distintivo para hoteles que reduzcan su consumo de agua

Muere un trabajador autónomo en Ibiza al caer desde al menos 12 metros mientras talaba un árbol

Muere un trabajador autónomo en Ibiza al caer desde al menos 12 metros mientras talaba un árbol

Semana Santa en Ibiza: ¿Lloverá el Domingo de Ramos?

Semana Santa en Ibiza: ¿Lloverá el Domingo de Ramos?

El PSOE denuncia que el Consell de Ibiza superó en 6 millones el techo de gasto en 2025

El PSOE denuncia que el Consell de Ibiza superó en 6 millones el techo de gasto en 2025

Restos de embarcaciones y mobiliario en mal estado: el PSOE alerta sobre el estado de las playas de Ibiza

Restos de embarcaciones y mobiliario en mal estado: el PSOE alerta sobre el estado de las playas de Ibiza

El documental ‘Memoria del puerto’ recupera la huella de Ibiza como enclave literario

El documental ‘Memoria del puerto’ recupera la huella de Ibiza como enclave literario

Endesa blinda la red eléctrica de Ibiza y Formentera para salvar aves protegidas

Endesa blinda la red eléctrica de Ibiza y Formentera para salvar aves protegidas
Tracking Pixel Contents