Turismo y vivienda
Sigue en pie la prohibición de nuevas licencias de alquiler turístico en Baleares pese a la advertencia de la Unión Europea: "No daremos ni un paso atrás"
El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, asegura que el Govern seguirá aplicando esta medida "por el bien de la comunidad y de los residentes"
Baleares seguirá adelante con la prohibición de nuevas licencias en viviendas plurifamiliares pese a la advertencia de la Unión Europea, que se opone al veto planteado por el Govern autonómico en el alquiler turístico. Así lo ha expresado esta mañana el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, recalcando que el Ejecutivo "no dará ni un paso atrás" al considerar que esta medida se tiene que aplicar "por el bien de la comunidad y de los residentes".
"La Unión Europea nos advirtió hace unos meses. En este sentido, nosotros no daremos ni un paso atrás. Consideramos que la medida es correcta y no se darán nuevas licencias turísticas en plurifamiliares. Veremos dónde llegan estas recomendaciones y advertencias, pero nosotros lo tenemos absolutamente claro", argumenta Bauzà.
Así, el conseller destaca que las nuevas licencias en plurifamiliares "contribuyen a la falta de vivienda en las islas" y afectan "a la convivencia de residentes y turistas" dentro de un mismo edificio. "Todos sabemos la problemática que ocasionan. Estamos convencidos de que hemos hecho lo que tocaba por el bien de esta comunidad, por el bien de los residentes y, por tanto, no daremos ni un paso atrás", recalca.
Argumentos de la Unión Europea
En cuanto a los argumentos que da la Unión Europea para oponerse a esta medida del Govern, Bauzà ha detallado que están vinculados a la necesidad de aplicar esta propuesta por zonas, y no de forma general.
"El argumento que plantean ellos para que no llevemos adelante esta prohibición es que se tiene que hacer por barrios, pero nosotros consideramos que la problemática de la vivienda es general en esta comunidad. En todas las islas hay problemas para encontrar vivienda, por tanto, no podemos tolerar dar más licencias en plurifamiliares", reafirma el representante político.
Así, Bauzà afirma que "habrá que valorar las recomendaciones y advertencias" lanzadas por parte de Bruselas, pero anuncia que la respuesta del Govern "será reafirmar la prohibición de nuevas licencias en plurifamiliares".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Justicia corrige a un padre con dos viviendas en Ibiza, varios coches y 100.000 euros en el banco que solo quería pagar 260 euros de pensión a su hijo
- El inquietante aviso a Iker Jiménez al investigar un crimen sin resolver en Ibiza: 'Es mejor no preguntar
- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
- Apenas 186 candidatos para más de 200 plazas de taxista en Ibiza: 'Nos quedamos cortos
- Un hombre saca un cadáver del mar en Cala Llonga: «Bajé corriendo y me metí en el mar, contra las olas y el viento hasta que llegué al chico»
- Detenidos dos menores por agredir sexualmente a una menor en Ibiza y difundir los vídeos
- Eugenia, víctima del precio de la vivienda en Ibiza: «Sin dos trabajos ya no puedes pagarte ni una habitación»