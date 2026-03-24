Baleares duplica el número de profesores interinos sin el título de catalán

Baleares ha duplicado durante los últimos años el número de profesores interinos sin el título de catalán, pasando de 222 docentes en 2022 a 455 en 2024. Así lo ha expresado este martes el conseller de Educación, Antoni Vera, como uno de los argumentos para entender la exención inicial del requisito lingüístico que aplicará el Govern para acceder a plazas de muy difícil cobertura a partir del curso 26-27.

"Para entender esta medida hay que pisar la calle. Primero, hay tribunales de oposición que no se llegan a constituir porque no se presenta nadie. Segundo, cada vez hay más interinos sin el título de catalán, de 222 interinos sin catalán en 2022, ahora tenemos 455 en 2024. Pero usted prefiere venir aquí a hacer política a costa de la lengua antes de garantizar el derecho de nuestro alumnado a tener un profesor desde el primer día de curso", ha afirmado Vera en el pleno del Parlament en respuesta a una pregunta lanzada por la diputada Maria Ramon, de Més per Mallorca.

Exención inicial

El conseller de Educación ha insistido en que la exención del requisito del catalán para acceder a las plazas de muy difícil cobertura será una exención inicial, haciendo hincapié en que aquellos docentes con plaza definitiva si deberán acreditar el requisito lingüístico.

"En las plazas que el año anterior o dos años consecutivos no se haya presentado ningún aspirante y no se haya podido constituir el tribunal de posición correspondiente, se exceptuará de acreditar el requisito de catalán ex ante, pero no ex post. Por eso, todo el que tenga plaza definitiva en un centro educativo tendrá que tener el título de catalán correspondiente", ha detallado Vera.

Críticas de Més

Por su parte, desde Més per Mallorca han acusado al conseller de "aplicar una serie de medidas regresivas con el objetivo de hacer prescindible la lengua propia para vivir en las islas y hacerla desaparecer"

"Las lenguas no desaparecen de golpe ni por arte de magia", ha subrayado la diputada Maria Ramon, "desaparecen cuando dejan de ser necesarias, cuando ya no se piden para trabajar, cuando dejan de ser imprescindibles en la escuela y cuando la administración ya no las garantiza".

Porque, ha continuado la ecosoberanista, "una lengua no muere porque la gente deje de quererla. Muere cuando las instituciones dejan de protegerla". Y hoy, ha expresado la diputada de Més, "el Govern no solo renuncia a proteger el catalán, sino que ha decidido que el catalán es prescindible".

A partir del curso 26-27

Los profesores no tendrán que acreditar el título de catalán para acceder a plazas de muy difícil cobertura en Baleares a partir del curso 2026-2027. Así lo confirman fuentes de la conselleria de Educación, quienes aseguran que dicha exención inicial deberá consensuarse en la Mesa de Educación, incluidas las especialidades que formarán parte de esta medida (que no serán todas).

Cabe señalar que esta es una propuesta pactada entre PP y Vox para aprobar los presupuestos de 2025. En este sentido, el acuerdo entre ambas formaciones señala como objetivo "permitir que en aquellas oposiciones para plazas docentes de muy difícil cobertura solo se deba acreditar el conocimiento de catalán una vez obtenida la plaza con el objetivo de cubrir las plantillas docentes". De esta forma, se trata de una exención inicial para los docentes a la hora de obtener la plaza de muy difícil cobertura.