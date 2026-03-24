Una aerolínea celebra su 14 cumpleaños con bombones, premios de hasta 1.400 euros y descuentos en vuelos desde Ibiza

Iberia Express celebrará este miércoles, 25 de marzo, su 14 aniversario con descuentos de hasta el 30% para volar entre Ibiza, Mallorca y Menorca a Madrid, así como acciones especiales a bordo y un sorteo en redes sociales. Desde el inicio de sus operaciones, el 25 de marzo de 2012, la aerolínea ha operado más de 71.000 vuelos y ha transportado a más de 11 millones de pasajeros en sus conexiones directas entre las islas y la capital, según explica la aerolínea en un comunicado.

La compañía señala que el archipiélago balear se ha consolidado como uno de sus mercados estratégicos durante estos años. Iberia Express ofrecerá hasta 250 vuelos semanales en estas rutas este temporada de verano, dentro de un programa que, según la aerolínea, mantiene una oferta "muy estable durante todo el año" con el objetivo de mejorar la conectividad de los residentes y contribuir a la desestacionalización del turismo.

Descuentos y sorteos

Con motivo del aniversario, Iberia Express ha puesto en marcha una campaña con descuentos de hasta el 30% en las rutas que conectan Baleares con Madrid. Esta promoción se aplicará a las compras realizadas hasta el 6 de abril para volar entre el 8 de abril y el 15 de junio, y entre el 29 de septiembre y el 15 de diciembre de 2026.

Además, este miércoles la compañía celebrará su cumpleaños a bordo. A los más de 16.000 clientes que viajen ese día con la aerolínea se les ofrecerán bombones cortados, cortesía de la empresa española de chocolates Trapa.

Un avión de Iberia Express. / Iberia Express

Iberia Express también ha seleccionado 14 vuelos de este miércoles en los que entregará a sus clientes descuentos del 14% para su próximo viaje con la compañía y, en cada uno de esos trayectos, habrá un ganador de un bono de 400 euros para gastar en iberiaexpress.com.

De forma paralela, la empresa organizará un sorteo exclusivo entre sus seguidores en redes sociales, que tendrán la oportunidad de ganar un premio adicional de 1.400 euros.

La directora Comercial y de Data de Iberia Express, Isabel Rodríguez, ha señalado que "en estos 14 años, el archipiélago balear se ha convertido en uno de los mercados más importantes para Iberia Express, y este aniversario es una ocasión perfecta para agradecer a nuestros clientes la confianza que nos han mostrado durante todo este tiempo".

Aeropuerto de Ibiza. / DI

"La 'low cost' más puntual"

En el apartado operativo, la compañía recuerda que entre 2014 y 2018 fue reconocida durante cinco años consecutivos como la low cost más puntual del mundo. En 2019, 2021 y 2022 obtuvo ese mismo liderazgo a nivel europeo y, desde 2023, ha revalidado año tras año su posición como aerolínea más puntual de Europa, un reconocimiento que mantiene en el ranking anual de 2025 publicado por la consultora Cirium.

Según la nota difundida por la aerolínea, en Baleares ha operado en lo que va de año con una regularidad del 99,9%, una de las más elevadas del sector. La compañía atribuye este dato al bajo porcentaje de vuelos cancelados, "en su mayoría por causas ajenas a la compañía", y a la capacidad de recuperar prácticamente todas las operaciones en el mismo día.

Iberia Express también destaca la evolución de su Club Express, que cuenta con cerca de 2,7 millones de clientes. La pertenencia a este programa es gratuita, permite agilizar el proceso de reserva a través de un perfil exclusivo en iberiaexpress.com y ofrece un descuento asegurado en todas las compras.

La aerolínea forma parte del Grupo Iberia y opera vuelos de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de Iberia como para competir en el segmento de las compañías low cost. Iberia Express cuenta con una flota de 23 aviones y ha desarrollado un modelo de negocio híbrido que incluye vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aviones.