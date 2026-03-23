OFERTA MARZO
El álbum
Toni Marí d’en Joan Vinya
Toni Marí d’en Joan Vinya hizo su aparición ante el público de la visita teatralizada a la iglesia de Sant Josep para explicar la construcción del templo y el patrimonio que alberga. No debió de ser difícil para el actor Toni Vingut y sus compañeros Neus Torres, Vicent Marí Palermet e Ignasi Roselló ponerse en situación a juzgar por la belleza del edificio.
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Un coche da vueltas de campana, se estrella contra un árbol y acaba ardiendo en una carretera de Ibiza
- Hostales de Ibiza reconvertidos en residencias para trabajadores
- Cuenta atrás para el desalojo de un asentamiento de caravanas de trabajadores de Ibiza a las puertas de la temporada
- Apenas 186 candidatos para más de 200 plazas de taxista en Ibiza: 'Nos quedamos cortos
- 2.238 euros de pensión por una grave lesión con la UD Ibiza
- Un coche en llamas y una furgoneta siniestro total en un accidente en una rotonda de Ibiza