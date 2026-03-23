Toni Marí d’en Joan Vinya hizo su aparición ante el público de la visita teatralizada a la iglesia de Sant Josep para explicar la construcción del templo y el patrimonio que alberga. No debió de ser difícil para el actor Toni Vingut y sus compañeros Neus Torres, Vicent Marí Palermet e Ignasi Roselló ponerse en situación a juzgar por la belleza del edificio.