Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Semana Santa en IbizaAumentos de preciosAgricultura de IbizaPlanes fin de semanaEncuentro Lit-Eulària.
instagramlinkedin

El álbum

Toni Marí d’en Joan Vinya

Toni Marí d’en Joan Vinya | J.A. RIERA

Toni Marí d’en Joan Vinya | J.A. RIERA

Redacción Ibiza

Toni Marí d’en Joan Vinya hizo su aparición ante el público de la visita teatralizada a la iglesia de Sant Josep para explicar la construcción del templo y el patrimonio que alberga. No debió de ser difícil para el actor Toni Vingut y sus compañeros Neus Torres, Vicent Marí Palermet e Ignasi Roselló ponerse en situación a juzgar por la belleza del edificio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents