Condenan al dueño de una tienda de Ibiza por unas humedades que arruinaron decenas de bolsos

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado al arrendador de un local de Ibiza a indemnizar al inquilino con 1.350 euros por los daños acreditados en 50 bolsos, muy lejos de los 31.741 euros que les reclamaban por los supuestos daños a más de 900 artículos y que no han quedado probados.

El litigio parte del arrendamiento de un local situado el barrio de sa Penya, donde el inquilino sostenía que, al preparar la temporada de 2021, colocó bolsos de piel en los estantes y detectó “manchas de hongos, producidas por un alto grado de humedad”. Según su demanda, los propietarios no repararon las humedades, la mercancía quedó inservible y el negocio perdió la temporada.

En una primera resolución, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza desestimó la demanda. La Audiencia, al revisar el caso, mantiene buena parte del razonamiento sobre el origen del problema: las humedades eran ajenas a elementos privativos del local y estaban ligadas a las especiales características constructivas de estos inmuebles del casco antiguo. La sentencia subraya que esas humedades “todo parece indicar que son endémicas” en este tipo de locales y recuerda, además, que el arrendatario llevaba explotando el establecimiento desde 2010, por lo que conocía sus condiciones.

El tribunal describe el inmueble como uno de esos locales del casco histórico cuyo fondo invade parcialmente el subsuelo de una calle situada a mayor cota, formando una pequeña cueva, una configuración que la propia resolución considera común en sa Penya y la Marina. Esa singularidad fue clave en el análisis judicial, porque varios peritos situaron el origen de las filtraciones en elementos externos, como muros medianeros o inmuebles colindantes.

"Algo se podía hacer"

Aun así, la Audiencia no exonera por completo a la propiedad. La Sala recuerda que la ley obliga al arrendador a conservar el inmueble en condiciones de servir al uso pactado y destaca que, una vez abandonado el local, los propietarios sí realizaron actuaciones para paliar el problema, entre ellas instalar un extractor, sustituir placas y modificar paramentos. Para el juez, esas obras demuestran que “algo se podía hacer frente a las humedades” y que, al menos, se podían adoptar medidas para “rebajar el problema”.

La clave del fallo está en la cuantificación del daño. La Audiencia considera que no quedó acreditado que las humedades arruinaran la totalidad de la mercancía reclamada. La resolución recoge que el demandante llegó a sostener que el deterioro afectó a más de 900 bolsos, pero da valor a la impugnación formulada por la parte demandada, que puso en duda tanto el número real de piezas dañadas como la forma en que se había calculado la pérdida.

De hecho, los propietarios defendieron que, “como mucho se habrían dañado 50 bolsos”, y fijaron “a razón de 27 euros cada uno” un perjuicio máximo de 1.350 euros. Esa es precisamente la cifra que la Audiencia acaba haciendo suya, al entender que solo esa partida podía darse por acreditada con la documental aportada.