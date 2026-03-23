Taxistas de Ibiza se desmarcan de vídeos en redes que acusan a Sant Josep de "caciquismo": "No tenemos nada que ver"

La directiva de la asociación Conductores Profesionales Taxi Sant Josep de sa Talaia ha emitido un comunicado asegurando que no tiene "nada que ver con la autoría" de dos vídeos divulgados en redes sociales y ha mostrado su "más completo desacuerdo" con su contenido y con esa manera de actuar.

"En Sant Josep el sector del taxi vive atrapado en un conflicto permanente provocado por intereses políticos", comienza afirmando uno de los vídeos publicados en YouTube por el usuario 'Yo Taxista Ibiza', en el que se asegura también que "el teniente alcalde de Sant Josep es propietario de una licencia de taxi".

En el vídeo se denuncia que son personas con poder político quienes "toman decisiones que afectan al sector", pero que "puertas para afuera se intenta sostener el relato de que no influyen en las decisiones".

En la otra publicación de YouTube, se acusa al gobierno del municipio de "caciquismo" y de "bloquear el debate en el pleno e impedir el control democrático". "Es una forma de gobernar basada en el miedo a dar explicaciones", añade el vídeo.

A través de una nota de prensa, la asociación de taxistas de Sant Josep señala que ese tipo de actuaciones no entra entre sus principios. La entidad agrega que sus actuaciones hasta la fecha se han limitado a registros de entrada en la administración, noticias en la prensa, diversas actuaciones judiciales y alguna actuación ante las administraciones competentes, "todas estas de conformidad y contempladas en la ley".