Sonia Bea, jefa de la Policía Local de Ibiza: "Por favor, aprobad las prácticas para ser Policía Local, que tenemos que fabricar agentes"

«Por favor, aprovechad las prácticas en Ibiza y la formación para ser policía local, ya que parece que tenemos que fabricarlos», indica la jefa de este mismo cuerpo de seguridad de Vila, Sonia María Bea, al referirse a los 36 aspirantes a policía local que se peparan para el curso de aprendizaje en el Centro Cultural de Jesús, lo que evidencia la falta de este tipo de agentes en las calles del municipio.

Precisamente, el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, habla durante la ceremonia de apertura, celebrada este lunes, 23 de marzo, sobre la falta de policías locales en la ciudad: «De los 36 agentes que empiezan el curso básico de capacitación para la Policía Local, diez realizarán las prácticas y posteriormente trabajarán en el municipio durante los meses de verano. Ahora mismo, tenemos 122 policías locales y nuestro objetivo es llegar a los 150 al final del mandato [2027]».

Triguero agrega: «A las diez nuevas incorporaciones para la próxima temporada turística hay que sumar otra que ya ha superado la formación, por lo que serán 11 nuevas caras en total».

Además, el alcalde reivindica la labor de la Policía Local: “Al final, sus agentes son los más visibles y los que están más cerca de las necesidades de los ciudadanos. Son un reflejo de la sociedad, y conviene recordar que su labor va mucho más allá de poner multas”.

Pablo Gárriz habla con los medios durante la presentación / Vicent Marí

En la presentación de la cuadragésima séptima edición del Curso Básico de Capacitación de Policía Local en Ibiza, el director general de Interior y Emergencias del Govern balear, Pablo Gárriz, recuerda que «la gestión de las plantillas de la Policía Local es responsabilidad de los distintos ayuntamientos, ya que corresponde a los municipios». Por ello, explica: «En este sentido, nosotros no podemos intervenir, aunque sí dotamos de instrumentos y mecanismos para formar a agentes que posteriormente trabajarán en nuestras calles».

Por otro lado, Gárriz lanza un dardo al anterior equipo de gobierno autonómico: «Nuestro propósito es contar con policías en nuestras calles. Ese es nuestro compromiso; sin embargo, es una meta que los gobernantes de Baleares no lograron durante el anterior mandato».

Una formación “muy completa” que comprende 825 horas lectivas

Además, habla sobre el funcionamiento de la formación: «Se trata de un curso muy completo y trabajado, que comprende 825 horas lectivas en las que se combinan contenidos teóricos con otros de carácter práctico. Durante ese periodo, se impartirán contenidos vinculados a la legislación, la técnica policial y de tiro, así como aspectos psicológicos, pedagógicos y cuestiones relacionadas con la convivencia, entre otros. Así, les dotamos de todas aquellas herramientas que un agente de Policía Local puede precisar en el ejercicio de su profesión desde el primer momento».

Gárriz explica la importancia del apartado práctico: «Para el ejercicio profesional de los nuevos agentes, hay un aspecto clave, que es la experiencia, pero resulta muy difícil adquirirla al principio, ya que solo se obtiene con la práctica». Sin embargo, matiza: «El hecho de que realicen prácticas antes del verano [el Ayuntamiento de Ibiza ha especificado que en junio ya estarán en las plantillas como policías en prácticas] les aporta cierta experiencia antes de ejercer profesionalmente». Y es que, tras la parte práctica, orientada a situaciones reales, los nuevos policías se incorporarán a sus respectivas plantillas una vez finalizado el periodo formativo.

Los agentes, detrás de las autoridades, durante los discursos / Vicent Marí

De los 36 alumnos que participan este año en Ibiza en la formación impartida por la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), 31 corresponden a personal funcionario en prácticas y los otros cinco son aspirantes aprobados sin plaza. En relación con estos últimos, Gárriz indica: «Son cinco vacantes que quedan en la bolsa de empleo de los distintos ayuntamientos para optar a una plaza como interino. Es personal que ha completado la primera fase de la oposición, pero que queda a disposición de los distintos municipios para situaciones como cubrir una plaza por enfermedad o un permiso, entre otros».

Distribución de Policías Locales en prácticas por municipios

En cuanto a la asignación de agentes por municipios, al margen de los ya mencionados diez policías locales destinados a Vila, cinco son para Santa Eulària, nueve para Sant Antoni y siete para Sant Josep. Así, no hay ninguna nueva vacante para Sant Joan, el único municipio de la isla que no amplía plantilla en este sentido.

Por su parte, el director gerente de la EBAP, Pedro Siquier Gutiérrez, afirma que «en lo que va de legislatura se han incorporado en Ibiza un total de 82 policías locales» y agrega: «Se trata de una actuación que contribuye a consolidar nuestro objetivo de mejorar la seguridad en nuestras calles y de que los agentes tengan que hacer frente a menos tareas burocráticas».

El curso, que aunque se ha inaugurado este lunes empezó el pasado 11 de febrero, busca ampliar el dispositivo de Policías Locales en la isla con el fin de incrementar la seguridad ciudadana.