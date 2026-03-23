Más allá del silencio de Sarah Main

La nueva galería Studio 55, en la carretera de Cala Llonga, acogió el pasado lunes una espectacular y concurrida muestra de la nueva obra de la artista australiana afincada en Ibiza, Sarah Main. Cerca de 200 personas pasaron por la sala, que dirige el también creador neoyorquino Victor Spinelli, para conocer de primera mano la nueva obra de la autora y el interesante conjunto de la galería, que cuenta con un taller de trabajo para artistas y otras instalaciones para montajes y espacios multidisciplinares.

Sarah expresa las emociones a través de la mirada.

Sarah Main es una reconocida pintora abstracta y conceptual de fama internacional que estudió Bellas Artes en la Universidad de Sídney. Una de sus obras fue seleccionada en 2026, entre otras 763 propuestas de creadores de todo el mundo, para exhibirla en el Rijksmuseum de Amsterdam como parte de Google Pixel x KPN del Rijksmuseum AI Art Competition.

La muestra presenta ocho obras de gran formato.

Main alcanzó fama como una de las primeras mujeres dj con residencia en la discoteca Pacha y ha sido productora y promotora de sus eventos, bautizados como Main Room. Es amiga de celebridades y combina su inspiración con la música y la pintura buscando la interpelación entre un sonido específico y cada pincelada. Una trayectoria de 30 años de actuaciones en directo como artista ha moldeado su enfoque del espacio, la energía y el sonido en su obra visual. Su trabajo está presente en hoteles de lujo de Europa, Estados Unidos y en colecciones privadas internacionales.

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La apertura contó con la actuación de un pianista.

La exposición ‘Beyond the silence’(‘Más allá del silencio’) cuelga ocho obras recientes de gran formato con mucha carga de color y sugestivas imágenes de caras de mujeres que configuran un universo vanguardista: «‘Más allá del silencio’ funciona en dos niveles, el primero se refiere a lo que yace debajo del ruido, la actuación y la identidad, un retorno a través del sentimiento del asombro. Y el segundo es una referencia literal al cuadro en sí. Cada pintura contiene un QR con una capa oculta que permite ver con el móvil una animación en IA que presenta un mundo detrás de cada obra».