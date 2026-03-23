La Semana Santa e Ibiza vence a las obras de Dalt Vila

Con las calles levantadas por las obras, pero con la misma fe y devoción de siempre. A pesar de las muchas dudas que tenían las cofradías de Ibiza, Dalt Vila acogió ayer por la noche su primera procesión de la Semana Santa de 2026. La cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio celebró su vía crucis. Con algunos cambios, eso sí, pero su imagen, una de las más populares de la isla, Jesús en la cruz con la corona y las heridas de manos y pies sangrando, salió de la iglesia de Santo Domingo, más conocida como «el Convent», y recorrió algunos rincones del casco histórico.

La Semana Santa vence a las obras de Dalt Vila

Este lunes está prevista la reunión del obispado y las cofradías de Vila con el Ayuntamiento de Ibiza para pulir los detalles de las procesiones de Semana Santa y, especialmente, de la del Santo Entierro, que se celebra el Viernes Santo y participan todas las cofradías. La de este domingo, sin embargo, no podía esperar a este encuentro, de manera que la cofradía y el Consistorio pactaron un recorrido alternativo: salida del Convent hacia las calles d’Ignasi Riquer, Sant Carles, plaza Regent Gotarredona, Sant Lluís, Sant Antoni, plaza del Sol y ronda de Antoni Costa Ramon antes de subir bordeando las murallas y bajar las escaleras hasta la esquina de la calle General Balanzat para regresar a la iglesia del Convent.

La Semana Santa vence a las obras de Dalt Vila

Con este vía crucis, con la imagen recorriendo el casco antiguo de noche acompañada por los passos de la Esquadra des Amunts, la cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio pone fin a su novenario. Antes de salir, el templo acogió la eucaristía, presidida por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, que es cofrade honorario de la entidad, y cantada por la coral Amics de sa Música, dirigida por Nélida Bonet. También se bendijeron e impusieron las cruces a los nuevos cofrades. Y entonces, sí, la imagen salió de Santo Domingo.

A pesar de la incertidumbre y la inquietud de estos últimos días entre las cofradías de la ciudad, el obispo de Ibiza se mostró tranquilo en la reunión del viernes, en la que les aseguró que la Semana Santa de la ciudad se celebrará «como siempre».