Salud Mental
Carme Bosch, directora balear de Salud Mental: "La soledad y el aislamiento afectan a todas las edades"
Carme Bosch indica que la incomunicación afecta a todas las capas de la sociedad
El taller de gestión de emociones para gente mayor promovido por la conselleria de Salud del Govern balear se basa en gran medida en formar un grupo para que los participantes se sientan más cómodos a la hora de compartir sus experiencias. Este rasgo del proyecto también se dirige a romper la soledad no deseada, que tanto sufre este grupo de población. Sin embargo, la directora general de Salud Mental balear, Carme Bosch, amplía el foco y señala que el aislamiento "afecta a todas las edades".
Bosch se fija especialmente en los jóvenes, entre los que su institución detecta "mucha soledad". Apunta que la incomunicación es la causa de algunas de las "manifestaciones del malestar" más comunes en esta etapa de la vida. De hecho, el "no poder compartir de una manera sincera con los demás las situaciones con las que conviven" es la raíz de que su departamento promueva "mucho trabajo de sensibilización y promoción de la salud mental".
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