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La reforma laboral transforma el mercado en Ibiza: los empleos temporales caen a mínimos históricos

Tras la reforma laboral, los contratos temporales apenas suponen un 6% del total, con 2.437 empleos, frente al 68% de hace cinco años, mientras que los indefinidos rozan el 94%

Un hombre a las puertas del SOIB en una imagen de archivo.

Un hombre a las puertas del SOIB en una imagen de archivo. / J.A. Riera

José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Ibiza

Hace sólo un lustro, únicamente el 68% de los empleos en febrero eran indefinidos y el resto, temporales. Tras la reforma legislativa laboral, apenas queda rastro de las contrataciones temporales, que ya apenas suponen un 6% del total. El pasado mes sólo había 2.437 empleos de estas características, que han experimentado un ligero crecimiento desde 2025 (+78 puestos), si bien son alrededor de 7.000 menos que hace sólo un lustro, época en que los trabajos por menos de un mes crecían como setas en Ibiza.

Los contratos indefinidos, que ya son casi el 94% del total, aumentaron el 2% el pasado mes, cuando se incorporaron 777 trabajadores a los 37.011 que había hace un año en este mismo periodo.

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De ellos, el 75% (28.432) son indefinidos a tiempo completo, un 3,4% más (+928) que 12 meses atrás. Y mientras estos suben, continúan menguando (aunque este año de forma más lenta, sólo hay 30 menos) los fijos discontinuos, de los que en febrero había 5.830.

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