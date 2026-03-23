Pura Riera, centenaria, sobre su vitalidad: "Vivir feliz, estra contenta siempre y tener cerca a la familia"

«Pura nació antes que el Casino de Ibiza», indica la recién homenajeada Carmen Tur durante otro homenaje: el de tres mujeres que han soplado ás de cien veces las velas de su tarta de cumpleaños. Tur habla de Pura Riera Castelló, una de las centenarias, que nació en Dalt Vila, el día que comercialmente se conoce como el de los Enamorados, en 1922.

Pura era hija de Vicent Riera, que fue médico en Formentera. Se formó en Ibiza y siempre ha sido una una gran lectora, lo que la llevó a convertirse en profesora de un taller en s’Alamera. Fue allí donde conoció a su marido, Toni Canals, junto al que se ve posar en fotografías en blanco y negro.

En las imágenes aparece Pura con vestidos y peinados habituales en los 40. Una de ellas llama la atención de la treintena de personas que llenan la sede de la asociación este domingo. Está sentada sobre las murallas de Dalt Vila. «¡Guapa!», gritan todos. «Gràcies», responde como prueba de su buen humor.

Pura vivió con su marido en la Marina, donde nació el primero de sus tres hijos. De inquietud artística, tras criarlos, cuando había cumplido ya los 50, se inscribió en un curso de pintura que impartía Antoni Pomar en la Escuela de Artes y Oficios. También asistió a las clases de francés de la Alianza Francesa en Ibiza antes de que se disolviera, en 1994. «Ha seguido y sigue teniendo una vida muy plena rodeada de sus familiares», comenta el vecino que resume una existencia dedicada a las actividades culturales de la isla. También a la familia, a la que Pura alude en la triada que mantiene su vitalidad: «Vivir feliz, estar contenta siempre y tener cerca a la familia».