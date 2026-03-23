‘Pinchazo’ en la construcción de Ibiza: el empleo en el ladrillo cae un 7%

El empleo experimentó otro empuje en febrero, con 1.079 puestos de trabajo más que en el mismo mes de hace un año en Ibiza: hay, en total, 56.070 afiliados a la Seguridad Social en la isla, un 1,96% más en términos interanuales, porcentaje superior al 1,84% de 2025 (1.000 trabajadores más), pero bastante por debajo de las cifras post pandemia, como ese 6,28% de incremento del año 2023 (con 3.058 empleos más) y ese 4,6% (+2.376) de 2024. Es decir, prosigue el camino ascendente de creación de empleo, pero de manera más moderada.

En el caso de Formentera, la palabra que define su situación laboral en esta época es la de estabilidad: registró en febrero 3.133 empleos, una docena menos que en 2025, lo cual supone una caída insignificante (-0,38%).

No todos los sectores registran ese aumento de cotizantes a la Seguridad Social habido en Ibiza. Es más, hay uno cuyo descenso es especialmente significativo: tras meses (años) de importantes incrementos y de tirar de la economía durante esta época el año, se apunta una bajada, que si bien es poco importante en términos generales (-1,27% en el total del sector), sí que llama la atención si se fija la lupa en el caso concreto de la construcción de edificios, que ha descendido nada menos que un 7,24%.

Así, hay un total de 10.301 empleados en este sector (133 menos que hace 12 meses), pero en el caso del ladrillo puro y duro se han destruido 413 puestos de trabajo, al pasar de los 5.702 afiliados de 2025, a los 5.289 actuales, cifra que también está por debajo de las de 2023 y 2024. Cuando se tengan los datos de marzo se sabrá si este bajón se debe a alguna circunstancia coyuntural o si hay mar de fondo. Eso sí, hay que tener en cuenta que en Formentera también se ha producido esa reducción, aún más significativa porcentualmente: en el caso de la pitiusa del sur, el empleo en la construcción de edificios se ha precipitado un 18,6%, de manera que ahora tiene 363 afiliados a la Seguridad Social, 83 menos que hace un año por estas mismas fechas. Sí que han aumentado los empleos, en el caso de este sector en Ibiza, en ingeniería civil (+140%, al pasar de 118 a 283 cotizantes) y en construcción especializada (un 2,5%, con un total de 4.729 trabajadores).

El sector del transporte ha crecido nada menos que un 36% desde 2022, algo poco frecuente

En cuanto al comercio al por mayor en Ibiza, ha experimentado un espectacular aumento del 11,37% (274 trabajadores más, con un total de 2.682), mientras que el comercio al por menor (tiendas) ha tenido un leve reajuste a la baja (-1,75%): de los 4.953 de hace un año ha pasado a 4.866.

Taxistas, camioneros... como un tiro

El sector que sigue yendo como un tiro es el del transporte por carretera en la pitiusa del norte, que incluye taxis, VTC, furgonetas, camiones y autobuses. En su quinto año consecutivo de aumentos, ha crecido otro 7,6%, de manera que suma 157 empleos a los 2.066 que ya ofrecía hace un año. Hay que tener en cuenta que este sector ha crecido nada menos que un 36% desde 2022, algo poco frecuente.

Otro sector que mejora es el del alojamiento, que sigue incorporando trabajadores a las plantillas invernales, con lo que se mejora la situación laboral de esas personas en Ibiza y, paralelamente, se sigue estirando poco a poco la desestacionalización. En este caso, el aumento ha sido del 7,4% (+263 empleos). Eso sí, los 3.814 cotizantes actuales aún están por debajo de los 4.055 registrados en 2024.

La restauración (bares, cafés y restaurantes) ha seguido el camino de la estabilidad, con 5.336 afiliados, sólo 19 menos que hace un año y prácticamente los mismos (uno menos) que en 2024.

Por municipios, Santa Eulària lidera, proporcionalmente, el aumento de cotizantes: tiene 12.816, un 2,75% más que hace un año. Le siguen Sant Josep, con un 2,5% de aumento (casi 200 más, para un total de 8.212), y Ibiza (501 trabajadores más; tiene 25.601) y Sant Joan con similares subidas del 2%. Sant Antoni se mantiene estable, con sólo siete empleos menos (tiene 7.352).