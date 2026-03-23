Santa Eulària reparte más de 19.000 cubos aireados y bolsas compostables para la recogida de orgánica domiciliaria antes del verano

"No solo será beneficioso a nivel ambiental, sino también será beneficioso para la gestión", resume Irene Unquiles, técnica de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Eulària, durante la presentación del nuevo sistema de recogida selectiva de materia orgánica domiciliaria, celebrada junto a la alcaldesa, Carmen Ferrer, la concejala de Medio Ambiente, Mónica Madrid, y el responsable de Valoriza, Javier Muñoz, en Santa Eulària este lunes. La frase resume la idea central de una implantación que ya ha empezado en la calle y con servicio activo.

Santa Eulària ha iniciado la puesta en marcha de la quinta fracción en los hogares después de consolidar durante los últimos años la recogida de orgánica en productores singulares, como negocios y establecimientos. Ese recorrido previo es, precisamente, uno de los argumentos que sostiene ahora el salto al ámbito domiciliario. "Nosotros empezamos ahora a implementar la recogida de orgánica domiciliaria cuando ya esto se ha consolidado en los productores singulares", explica la alcaldesa, Carmen Ferrer, que defiende además que la experiencia previa ha sido "muy satisfactoria".

Irene Unquiles , Técnica de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Eularia / Valeria Videgain

El recorrido de la implantación

El arranque se está haciendo de forma progresiva. Según detalla Ferrer, la implantación comienza por la zona noroeste del municipio, en áreas como Cala Boix, Cala Llenya y es Figueral, para continuar después por es Canar, Sant Carles y Santa Gertrudis, además de otros diseminados, y avanzar más adelante hacia Jesús, Puig d’en Valls y, en último término, las zonas céntricas con contenedores bajo tierra.

Sin embargo, lo relevante es que el servicio ya ha echado a andar. Así lo deja claro Javier Muñoz, responsable de Valoriza, la empresa concesionaria: "Empezamos con la recogida de los contenedores que ya están en la calle, con lo cual el servicio ya ha comenzado". Es decir, a medida que se colocan los nuevos contenedores marrones, estos entran automáticamente en funcionamiento.

El operativo previsto es de gran escala ya que el Ayuntamiento instalará 291 contenedores para que prácticamente todos los puntos de aportación en superficie del municipio cuenten con recogida de orgánica. Además, habrá dos camiones específicos para esta fracción y un dispositivo de "acompañamiento social con una coordinadora, tres educadoras ambientales y ocho informadores cívico-ambientales", como lo detalla Ferrer. El objetivo político y operativo es que antes del verano la recogida domiciliaria de orgánica esté implantada en todo Santa Eulària.

Monica Madrid, Regidora de Medio Ambiente de Santa Eularia y Carmen Ferrer, Alcaldesa de Santa Eularia en el stand de información / Valeria Videgain

Cubos aireados y bolsas compostables: claves para la orgánica

La regidora Mónica Madrid insiste en que el reto no es solo logístico, sino también doméstico. La orgánica "es una fracción muy esperada", pero también exige cambios en casa. Por eso, el Consistorio repartirá más de 19.000 cubos aireados y miles de bolsas compostables, además de instalar carpas informativas en parroquias y núcleos urbanos para resolver dudas y facilitar material a los vecinos. Asimismo, todos insisten en un aspecto "muy importante": el uso correcto de la bolsa que va dentro del cubo. Al ser compostable, cualquier bolsa de plástico "contaminaría la basura", explica Unquiles, que subraya que "por eso, junto a los cubos, entregamos bolsas específicas para este tipo de residuo".

La clave, subrayan desde el Ayuntamiento, no es únicamente recoger más, sino recoger mejor. Ferrer recuerda que Santa Eulària destaca ya por la buena calidad de la orgánica en productores singulares, con pocos impropios, y quiere trasladar esa misma exigencia al ámbito domiciliario. En paralelo, el municipio busca reducir la fracción de rechazo, es decir, la bolsa de residuos que acaba mezclada y cuyo tratamiento resulta más costoso e ineficiente.

Gran parte de esta iniciativa surge de las respuestas de la ciudadanía. Como explica Unquiles, "en una encuesta realizada a pie de calle en todas las parroquias, una parte significativa de la población ya mostraba preocupación por la materia orgánica" y agrega que "por esto esperamos que los vecinos cooperen".

Stand de información sobre la implantación de recogida selectiva de materia orgánica en el municipio de Santa Eularia / Valeria Videgain

Horarios previstos

Por otro lado, en cuanto a las zonas urbanas, el horario para depositar la orgánica será de 19.00 a 00.00 horas, igual que ocurre con la fracción resto, para evitar problemas de olores y plagas. En los diseminados, en cambio, se permitirá dejarla durante las 24 horas.