Oportunidad en Ibiza: una vivienda reformada de dos habitaciones por 375.000 euros

Un piso de 53 metros cuadrados, reformado recientemente y situado a 200 metros de la playa, ha salido a la venta en Ibiza por 375.000 euros, según un anuncio publicado en el portal inmobiliario Tucasa.com. La vivienda cuenta con dos habitaciones y un baño, y se presenta como un inmueble "listo para entrar a vivir", ya que se vende totalmente amueblado y equipado. El anuncio destaca que tanto la cocina como el baño y los suelos son nuevos, además de disponer de lavadero independiente y aire acondicionado.

El precio del inmueble sitúa el metro cuadrado en 7.075 euros. La propiedad se encuentra, además, cerca de todos los servicios necesarios y a pocos minutos del centro de la ciudad de Ibiza, según la información difundida en la oferta.

Vista de la cocina. / Tucasa.com

Desde la agencia anunciante subrayan también el atractivo del piso como inversión inmobiliaria, al considerar que puede ofrecer una "alta rentabilidad" en alquiler, tanto en temporada de verano como durante los meses de invierno, debido a la elevada demanda existente en la isla.