Marina Ibiza recibe al barco escuela que enseña a jóvenes en acogida de Polonia a construir su futuro en el mar

Marina Ibiza y Marina Port de Mallorca han recibido en sus instalaciones al barco escuela FLOT, una embarcación de 12 metros que forma parte del proyecto Escuela a Vela para Jóvenes en Acogida, una iniciativa impulsada por la Fundación Ocean of Dreams-Fundacja Ocean Marzeń y dirigida a jóvenes procedentes de entornos de acogida en Polonia.

La embarcación, con una tripulación formada por cinco jóvenes de entre 13 y 17 años, además de un capitán y un oficial, ha hecho escala en ambas marinas dentro de un recorrido formativo por aguas europeas y varias escalas en ciudades españolas.

Según han informado ambas instalaciones, Marina Ibiza y Marina Port de Mallorca han facilitado la estancia del FLOT y han contribuido así al desarrollo de un proyecto que utiliza la navegación como herramienta educativa y de transformación personal.

A bordo del FLOT, los participantes combinan su formación académica con la práctica real en el mar. A través de un programa educativo propio, los jóvenes aplican conocimientos de matemáticas, física, geografía, biología o inglés en un entorno práctico, integrando el aprendizaje en cada etapa de la travesía.

El proyecto incluye, además, una formación náutica con más de 300 horas de experiencia en el mar, en disciplinas como la navegación, la meteorología, la planificación de rutas o la gestión de tripulaciones. Esta experiencia les permite avanzar hacia certificaciones profesionales y desarrollar habilidades como la responsabilidad, la resiliencia, el trabajo en equipo y la autonomía.

La vida a bordo, en un entorno exigente y alejado de las comodidades habituales, refuerza también valores que acompañarán a los jóvenes en su vida adulta, aseguran desde IPM Group.

Marina Ibiza y Marina Port de Mallorca señalan que, con iniciativas como esta, apoyan proyectos que buscan generar un impacto positivo y acercar el mar a jóvenes que encuentran en él una oportunidad para construir su futuro.