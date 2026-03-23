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Margarita Costa, centenaria de Ibiza: «Salía a veces con las amigas, aunque no siempre. A mí me gusta más estar en casa»

Nació en sa Penya el 10 de enero de 1926 y hace poco que el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, la visitó para celebrar su siglo de vida

Margarita Costa Mezquida

Margarita Costa Mezquida / J.A. Riera

Estela Torres Kurylo

Estela Torres Kurylo

Ibiza

A Margarita Costa Mezquida le gusta bordar en su casa. «Salía a veces con las amigas, aunque no siempre. A mí me gusta más estar en casa», afirma esta centenaria durante su homenaje junto a otras dos mujeres en la Asociación de vecinos de sa Capelleta, en Vila. «No he corrido y no me ha gustado mucho ir de bailes», responde cuando se la pregunta por su secreto de longevidad.

Nació en sa Penya el 10 de enero de 1926 y hace poco que el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, la visitó para celebrar su siglo de vida. Tiene una hija y su nieto la llama «mami Costa», como la nombran también algunos cercanos.

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Cuenta que su marido era de ca sa Rata y pescador. Se dedicó al mar igual que lo hizo su padre, por eso suspira cuando dice: «Ai, la mar...». Margarita rememora las aguas cristalinas de sa Torreta, en s’Espalmador, donde aprendió a nadar y donde conoció a su novio. Allí también fue testigo de las bombas que soltaron dos avionetas sobre las Pitiusas durante la Guerra Civil.

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