Llama la atención: Que Ibiza pueda perder el grado de Turismo

Que Ibiza pueda perder el grado de Turismo por la dificultad de contratar doctores, motivo por el que el Consell insular negocia con la Universitat de les Illes Balears (UIB) el traspaso de la gestión de la Escuela de Turismo, un trámite que debe hacerse antes de que comience el próximo curso, según destaca el director insular de Turismo de Ibiza, Juan Miguel Costa.

Llama la atención

Las reflexiones de Belén Alvite, coordinadora del Centre d’Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (Cepca) sobre la sexualidad de muchos menores de la isla, contaminada por el consumo de pornografía, que toman como modelo para sus primeras relaciones íntimas y que, considera, está detrás de las cada vez más habituales agresiones sexuales entre menores.

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La anécdota que contó Maria Antònia Ferrer Ribas, agricultora de Santa Eulària, durante la entrega del premio 8M de la Associació de Dones Progressistes d’Ibiza: fue a buscar su tractor al taller y, tras pagar la reparación, al decir que se lo llevaba, el joven de unos 20 años que la atendía en el establecimiento le dijo si no iba a venir su marido para llevárselo.