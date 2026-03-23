El Poder Judicial cree innecesario reforzar la Audiencia de Baleares

El Poder Judicial no está mostrando la más mínima sensibilidad ante la difícil situación que padecen las dos salas penales de la Audiencia de Baleares, sobre todo por el enorme retraso que se está acumulando para resolver los recursos, pero sobre todo para señalar los nuevos juicios.

Desde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior se recurrió al Consejo General del Poder Judicial, en un intento de buscar una solución a la caótica situación que sufren los tribunales penales. Se pedía un refuerzo en cada sala, de tal manera que cada una de ellas dispusiera de seis jueces. De esta forma se podrían constituir dos tribunales a la vez, lo que sin duda ayudaría a encontrar una solución para aliviar la enorme carga de trabajo que se sufre y que explica este largo retraso, que ha sido criticado con dureza por todos los operadores jurídicos de las islas.

A pesar de que el problema es evidente, la contestación que se ha recibido desde el Poder Judicial ha sido rechazar el refuerzo que se reclamaba de manera urgente. Por lo tanto, no habrá, al menos de momento, nuevos magistrados que se incorporen a las salas penales, que tendrán que sacar adelante todo el trabajo acumulado con los mismos medios, pese a que son insuficientes.

La situación de estas dos salas penales, que son las que resuelven los casos más importantes que se tramitan en Baleares, nunca había sido tan grave como la que se sufre en estos momentos. Históricamente, todos los órganos judiciales de las islas, por la falta de una inversión económica suficiente, han sufrido problemas de retraso, pero lo que está pasando ahora no había ocurrido nunca. Se están señalando juicios para dentro de cuatro años, lo que perjudica tanto a los investigados, como a las víctimas. Las dos salas penales sufren este problema de retraso, pero la situación es mucho más grave en la Sala Segunda que en la Primera, que no se ve en la necesidad de señalar juicios en fechas tan lejanas.

Buscar soluciones

Esta situación está preocupando de una manera especial a los integrantes de la Sala de Gobierno, que han intentado buscar soluciones, recurriendo a los pocos medios que disponen. Se plantearon dos soluciones. La primera fue proponer a los tribunales que se centrarán los próximos seis meses únicamente a celebrar juicios, dejando a parte la tarea de ir resolviendo los recursos que se planteaban ante decisiones de otros órganos judiciales. La otra solución es que magistrados del Tribunal Superior de Justicia también se encargarían de resolver algunos temas que se tramitan en la Audiencia. Esta segunda solución se trasladó a las Salas civiles, que también vienen acumulando un grave problema de retraso, por el enorme número de causas que están en trámite, aunque su situación no es tan grave como en los órganos penales. La colaboración de estos jueces se viene aplicando desde hace algunos meses, pero es insuficiente, porque se necesita un refuerzo aún mayor, con la presencia de más magistrados. Los jueces del TSJB no pueden intervenir en determinados casos donde existe la posibilidad de presentar recurso, que en este caso serían ellos los que los resolvieran.

Sin embargo, los responsables de la Audiencia se agarran a una esperanza para encontrar una solución. Hace varias semanas funcionarios enviados por el CGPJ se desplazaron a Mallorca para realizar una inspección a los dos tribunales penales de la Audiencia. Se les facilitó toda la información que pidieron porque el objetivo es que comprobaran que la situación en estos momentos es insostenible, ya que los magistrados no disponen de la capacidad de resolver, con la calidad que se precisa, todos los casos que llegan al tribunal. Por ello se confía en que la propuesta, tras esta inspección, sea que es necesario reforzar las dos Salas con otros magistrados, para evitar que la situación, en vez de ir mejorando, todavía se vaya complicando más, lo que supondría un grave perjuicio para los ciudadanos que acuden a los tribunales para resolver un determinado caso.