El inquietante aviso a Iker Jiménez al investigar un crimen sin resolver en Ibiza: "Es mejor no preguntar"

Iker Jiménez ha vuelto a llevar a los espectadores de Cuarto Milenio a uno de esos casos que dejan huella. En esta ocasión, el periodista se desplaza hasta Benimussa, en Ibiza, para adentrarse en una historia real ocurrida en 1989 que, más de tres décadas después, sigue rodeada de incógnitas.

El propio presentador no oculta el impacto que le provoca lo ocurrido en ese enclave aislado: asegura en su programa en Cuatro que se trata de “uno de los crímenes más espantosos” que ha conocido. El lugar, una zona montañosa de difícil acceso, está marcado por la presencia de la conocida capelleta d’en Serra, construida por Vicens Serra tras prometer que levantaría una capilla si sobrevivía a la guerra de Argel.

Con el paso del tiempo, ese punto concreto de la isla ha quedado vinculado a un suceso terrible. Cada 24 de agosto aparecen pintadas unas manos rojas en sus paredes, un gesto que muchos interpretan como un recordatorio de que allí ocurrió algo que nunca se ha resuelto.

"Muy cerca de esa capilla vivía una familia alemana formada por Richard Schmitz, su mujer Beate Werner y sus dos hijas. Un día desaparecieron sin dejar rastro. Cuando se investigó su vivienda, todo parecía estar en orden, pero algunos detalles hicieron sospechar a los investigadores: marcas de uñas y una muñeca con las piernas rotas", explica en Cuarto Milenio.

Siguiendo esas pistas, se acabó localizando algo mucho más inquietante en el exterior de la casa. Tal y como relata Iker Jiménez, los cuatro miembros de la familia fueron hallados enterrados tras haber sido asesinados con extrema violencia.

El caso dio un giro aún más oscuro con las teorías que apuntaban a una posible relación con el narcotráfico internacional. En aquellos años, Ibiza y Baleares se convirtieron en puntos estratégicos, y algunas versiones señalan conexiones con el entorno de Pablo Escobar. Se llegó a hablar incluso de un cargamento desaparecido y de la implicación de figuras violentas conocidas por apodos como “el Monstruo”, “el Boxeador” o “el Cojo”.

El inspector encargado del caso fue asesinado

Pero si hay algo que refuerza el misterio es lo que ocurrió después. El inspector encargado del caso, Turrión, fue asesinado poco tiempo después de avanzar en la investigación, lo que alimentó aún más las sospechas y el silencio en torno a lo sucedido.

Durante su visita, Iker Jiménez ha intentado recabar información en la zona, pero se ha encontrado con una reacción inesperada. Personas cercanas le han lanzado una advertencia directa: “Es mejor no preguntar”. Una frase que resume el clima de miedo que, según se desprende del reportaje, sigue presente en torno a este crimen sin resolver.

Más de 30 años después, el caso continúa sin respuestas claras. Las pintadas en la capilla, las muertes relacionadas y las teorías que nunca se confirmaron han convertido esta historia en una de las más inquietantes de la crónica negra en España.