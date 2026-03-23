Camiones de basura con ambientador: la innovación de Santa Eulària contra el mal olor

La nueva recogida selectiva de materia orgánica en Santa Eulària no solo busca mejorar la separación de residuos y reducir la fracción resto, sino también quiere hacerlo de una forma más amable para el día a día de los vecinos. Por eso, todos los camiones destinados a la recogida de orgánica incorporarán ambientador, una medida pensada para minimizar los olores durante el servicio.

La demostración realizada este lunes durante la presentación del nuevo sistema ha permitido comprobar precisamente ese detalle: junto al funcionamiento del operativo, también se ha mostrado cómo los vehículos desprenden un olor agradable, algo poco habitual en un servicio de recogida de residuos y que el Ayuntamiento enmarca dentro de la mejora global de la gestión.

Demostración de recogida de residuos en camión con ambientador / Valeria Videgain

La implantación de la quinta fracción en los hogares ya ha comenzado y contará con dos camiones específicos para esta recogida, además de nuevos contenedores marrones, cubos aireados, bolsas compostables y una campaña informativa en todo el municipio.

Con esta medida, Santa Eulària quiere que la incorporación de la orgánica no solo sea positiva a nivel ambiental y técnico, sino también más cómoda y aceptable para la ciudadanía.