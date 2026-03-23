Ibicine presenta en Ibiza el documental 'Ganas de vivir', la historia de superación de la atleta paralímpica Desirée Vila

La atleta paralímpica Desirée Vila presentará este miércoles 25 de marzo la película documental 'Ganas de vivir' en el Cine Regio de Sant Antoni, dentro de la Sección Oficial Internacional de Largometrajes del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine.

El documental, dirigido por Juan Manuel Montilla, 'El Langui', supone el debut como director del actor y músico, y narra la historia de superación de Desirée Vila, que perdió una pierna durante su adolescencia a causa de una negligencia médica y convirtió esa ruptura vital en un motor de superación. La proyección contará con la presencia de la protagonista y las entradas pueden adquirirse a través de la página web de Ibicine.

La película llega a la isla después de su paso por el Festival de Málaga 2026, donde agotó las entradas en todas sus sesiones y está recibiendo "excelentes críticas", según la organización. La cinta profundiza en el camino de la atleta hacia la aceptación positiva de su destino, el perdón y la construcción de una nueva identidad, y muestra su vida cotidiana actual desde la mirada personal de 'El Langui', que se involucra emocionalmente a través de su voz en off. En el documental aparece la protagonista entrenando, conviviendo con su prótesis y mostrándose sin filtros en redes sociales, haciendo de la visibilidad una herramienta para cuestionar las miradas sobre la discapacidad.

Además, el filme ha contado con la participación de referentes del mundo del deporte y del entretenimiento como Ian Fernández, Irene Villa, Almudena Cid, Dani Rovira, Eva Moral, Okuda San Miguel, Adiratou Iglesias y Vicente del Bosque.

Tras la proyección, la atleta paralímpica, embajadora de inclusión, activista por los derechos de las personas con discapacidad y actual concursante del programa 'Top Chef' de RTVE, participará junto a la fundadora y directora del Festival de Cine de Ibiza, Helher Escribano, en el podcast 'Ibicine en el aire'. En ese espacio compartirá cómo ha sido su experiencia delante de las cámaras en este documental y cómo ha afrontado el reto de trasladar su propia historia a la gran pantalla.

La Sección Oficial de Largometrajes de Ibicine concluirá el 1 de abril en el Cine Regio de Sant Antoni con la proyección de la película española 'Que vienen los perros', codirigida por Iván Sánchez y David Tembleque, y protagonizada por Olivia Baglivi, con secuencias rodadas en Ibiza.

Además, el 9 de abril se celebrará la final del público de cortometrajes, en la que se proyectarán los seis finalistas elegidos por el público en las proyecciones de enero y febrero: 'Sexo a los 70', dirigido por Vanesa Romero y nominado al Goya a mejor cortometraje de ficción 2026, 'Insalvable', 'Periquitos', 'Pálpito', 'Carmela' y 'Una Vocal'.