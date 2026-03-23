Hï Ibiza cierra su cartel de 2026 con Jonas Blue y el estreno mundial de 'Senses': "La isla me ha inspirado durante años"

Hï Ibiza acogerá este verano el estreno mundial de Senses, la nueva residencia de Jonas Blue, en una serie limitada de nueve semanas en la Club Room. La cita se celebrará todos los miércoles del 5 de agosto al 30 de septiembre, en lo que la organización presenta como "un nuevo capítulo" en la trayectoria del artista y una evolución hacia "un sonido más enfocado en el club y en la vanguardia de la música electrónica".

Según explica The Night League, Senses ha sido concebido como una experiencia multisensorial que busca ir más allá del formato tradicional de residencia para crear un entorno inmersivo en el que música, visuales y atmósfera se integren como un todo. El concepto, inspirado en espacios como teamLab en Japón o el Sphere de Las Vegas, se articula en torno a la percepción, la conexión y el descubrimiento. La propuesta combina electrónica melódica con influencias globales, texturas orgánicas y elementos de música en directo, con un enfoque en el descubrimiento y una curaduría musical orientada al futuro.

Jonas Blue, alias de Guy James Robin, es un productor nacido en Londres que ha construido un catálogo que supera los 22.000 millones de reproducciones, lo que le ha consolidado como uno de los nombres del dance con mayor alcance internacional y le ha situado de forma constante en el Top 5 global del género, según afirma la compañía. "Siempre he sentido una conexión muy especial con Ibiza. Es la cuna espiritual de la música de baile y un lugar que me ha inspirado durante años", confiesa Jonas Blue.

En esta nueva fase creativa, el artista ha lanzado Edge Of Desire, un tema que, según se indica, refleja "seguridad, evolución y un renovado enfoque artístico". La canción ya ha superado los 100 millones de reproducciones y ha alcanzado el Top 5 en la lista Billboard Dance Radio.

La organización destaca además la presencia habitual de Jonas Blue en el circuito internacional, con actuaciones en festivales como Ultra Music Festival, EDC, Pal Norte o Creamfields, así como su relación continuada con la cultura de club en Ibiza. En ese sentido, la propuesta subraya su capacidad para moverse entre grandes escenarios y entornos más íntimos.

Diseñado específicamente para la 'Club Room' de Hï Ibiza, Senses pondrá el foco en la cercanía entre artista y público, con un espacio en el que la exploración sonora y la experiencia compartida se desarrollarán a lo largo de nueve fechas. Para el dj, "lanzar Senses en Hï Ibiza es el momento perfecto para empezar algo nuevo. La Club Room de Hï Ibiza es un espacio emblemático, y tengo muchas ganas de construir algo nuevo allí este verano", concluye.

La organización enmarca esta residencia en una nueva etapa de Jonas Blue en la isla y señala que, de forma paralela, el Theatre de Hï Ibiza acogerá Our House, la residencia de Meduza y James Hype, en una propuesta dual que, según la nota, refleja la versatilidad multi-room del recinto. En esa línea, añade que la pista de baile se convierte en "un espacio de unión" en el que el ADN de Connecting Cultures cobra vida "reuniendo audiencias globales a través de la música y la energía colectiva que define Ibiza".

Las entradas y las mesas VIP ya están disponibles en hiibiza.com.